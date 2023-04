Benfica-Inter: l’entraîneur de Lisbonne peste contre l’arbitrage sur le penalty

Roger Schmidt, entraîneur du Benfica Lisbonne, peste contre la décision de l’arbitre d’avoir accordé un penalty à l’Inter Milan pour une main très litigieuse mardi lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (0-2).

L’invincibilité de Benfica en Ligue des champions cette saison a pris fin face à l’Inter Milan (0-2) en quart de finale aller, mardi. Malgré de bonnes situations, les Lisboètes se sont inclinés sur un coup de tête de Nicolo Barella (0-1) et un penalty de Romelu Lukaku (82e), que l’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt juge très sévère. Il est intervenu sur un centre de Denzel Dumfries dévié de la tête, puis légèrement de la main par Joao Mario sur la ligne excentrée de la surface de réparation. Après l’aide du VAR, l’arbitre anglais a désigné le point de penalty

"Nous n'avons pas eu de chance avec les décisions de l'arbitre"

"En Italie, nous devons gagner, a déclaré le technicien allemand à l’issue de la rencontre. Deux buts d'écart, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais nous devons y croire. C'était un match équilibré avec peu d'occasions. En deuxième mi-temps, nous avons mis plus de pression, mais nous avons encaissé un but. Nous avons essayé de nous créer des occasions, mais ce n'est pas facile contre cette équipe, qui est très bien organisée et qui défend avec beaucoup de joueurs."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Selon moi, le penalty est une mauvaise décision de l'arbitre, a-t-il poursuivi. Nous n'avons pas eu de chance avec les décisions de l'arbitre, nous aurions pu avoir un penalty aussi. Nous devons accepter le résultat. Nous ferons de notre mieux au match retour. Dans cette compétition, nous jouons tout le temps contre de très bonnes équipes et ces équipes sont très efficaces et réussissent à gagner ce genre de rencontres. Ce n'est pas facile de jouer Milan avec deux buts d'écart, nous devrons être offensifs et en même temps ne pas encaisser de buts."

Benfica, leader de son championnat mais battu par le FC Porto le week-end dernier (1-2), se déplacera en Lombardie mercredi prochain pour tenter l’exploit. "Nous avons besoin d'un match parfait", conclut Schmidt.