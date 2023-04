Manchester City: buteur contre le Bayern, Haaland fait encore tomber un sacré record

Encore buteur lors de la démonstration de Manchester City face au Bayern Munich (3-0), mardi en quart aller de Ligue des champions, Erling Haaland a poursuivi une folle série. Le "Cyborg" norvégien a désormais marqué pour la 45e fois de la saison, du jamais-vu pour un joueur de Premier League.

Inévitable. Aligné en pointe de Manchester City lors de la démonstration anglaise face à Bayern Munich (3-0), mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, Erling Haaland a encore frappé, inscrivant le troisième but des Skyblues tel un mort de faim.

D'une reprise de volée à la retombée d'une remise de John Stones, le "Cyborg" de 22 ans est allé marquer son 11e but en Ligue des champions cette saison, faisant de lui le meilleur buteur de cette édition, 3 unités devant Mohamed Salah. Le tout, en 7 matchs seulement.

>> Revivez la démonstration de City contre le Bayern (3-0)

Il devrait faire tomber le record absolu en Premier League

Des chiffres ahurissants, qui le sont bien plus encore lorsque l'on prend un peu plus de hauteur et comptabilise son bilan toutes compétitions confondues. Erling Haaland a désormais inscrit 45 buts cette saison: pour un joueur de Premier League, c’est tout simplement du jamais-vu.

L'attaquant norvégien dépasse ainsi Ruud van Nistelrooy (2002-03, Manchester United) et Mohamed Salah (2017-18, Liverpool), qui avaient inscrit 44 buts lors d’un seul exercice avant lui.

Avec dans le détail: 30 buts en Premier League, 11 en C1, 3 en FA Cup et 1 en League Cup. Alors qu'il reste neuf journées de PL, il fait peu de doute qu'Haaland va devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais sur une saison à 20 clubs. Il n’est plus qu’à deux petites unités du record de Mo' Salah, buteur à 32 reprises en 2017-18.

Un total qui pourrait bien aussi être agrémenté d'un voire de plusieurs autres buts en Ligue des champions. Pour la première victoire de sa carrière face au Bayern, Erling Haaland a aidé Manchester City à prendre une très belle option pour la qualification en demi-finale avant le match retour en Bavière mercredi prochain.