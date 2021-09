Bruges-PSG: Paredes aurait-il dû être expulsé après son tacle ?

Alors que son équipe maîtrisait le début de match à Bruges, en Ligue des champions, Leandro Paredes s'est troué sur un contrôle manqué, commettant une faute qui aurait pu lui valoir une exclusion. Il a finalement écopé d'un simple avertissement.

Intraitable en début de match face à Bruges,ce mercredi, le collectif du PSG a rapidement perdu le contrôle du jeu face à l’agressivité des Belges, concédant quelques situations sur le but de Navas. Trop en dilettante sur un contrôle de balle à sa portée, Leandro Paredes a voulu rattraper son erreur mais il en a commis une deuxième (13e), avec un tacle en retard sur De Ketelaere qui aurait pu coûter très cher à son équipe. Le public du Jan Breydel Stadion a rugi de colère, réclamant un carton rouge direct pour le milieu de terrain argentin.

Vanaken égalise rapidement

Paredes a finalement écopé d’un simple carton jaune. L’arbitre a probablement estimé que l’exclusion ne se justifiait pas, la faute ayant été commise en dehors de la surface de réparation. Surtout, au moment du tacle de Paredes, Marquinhos était devant le joueur belge, il aurait donc pu intervenir et couper la course de son adversaire en direction du but. Dans la foulée, le Paris Saint-Germain a ouvert le score sur un but de l’Espagnol Ander Herrera (15e), après un joli numéro de Kylian Mbappé à gauche de la surface de réparation.

Beaucoup plus mordants, les joueurs du Club Bruges ont rapidement égalisé dans le quart d'heure suivant, grâce à Hans Vanaken (27e). L'international belge, arrivé lancé au point de penalty pour couper un centre en retrait de Sobol, a inscrit son dixième but en Ligue des champions.