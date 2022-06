Chaos au Stade de France: Cadot veut un système de détection des mouvements de foule

Le délégué interministériel aux grands événements sportifs et aux JO, Michel Cadot, a plaidé jeudi au Sénat pour l'adoption d'un système de détection des mouvements de foules, assurant aussi que le France était "capable" de sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO 2024 de Paris sur la Seine.

Auditionné pendant deux heures par la commission des Lois et de la Culture du Sénat sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France fin mai, Michel Cadot a détaillé les points du rapport qu'il a remis à Elisabeth Borne vendredi dernier. "J'ai ma part de responsabilité dans cet échec", a assumé cet ancien préfet de région et préfet de police. Comme il l'a écrit dans son rapport - et déjà réclamé - Michel Cadot estime qu'un système d'intelligence artificielle de détection des mouvements de foules serait "utile en vue des JO" et souhaiterait le voir intégré dans la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).

Ce système, "sans aucune technique de reconnaissance faciale", permettrait "d'identifier plus vite et en amont des situations d'engorgements progressifs" et "de réagir très vite", citant en particulier l'un des points névralgiques pour les JO de Paris, le centre de Paris entre la Concorde, le Trocadéro et les Invalides où se dérouleront de nombreuses épreuves.

Les JO 2024 en point de mire

Interrogé sur la faisabilité de la cérémonie inédite d'ouverture des JO en 2024, sur la Seine, qui suscite des craintes dans le milieu policier, Michel Cadot a expliqué: "Nous sommes capables de faire cela mais il faut un dispositif précisément planifié, que ce soit sur les risques proprement nautiques et sur les risques d'accès, de contrôles, de fluidité, de circulations, de nombres de points d'entrée pour éviter des engorgements", a-t-il dit, répétant qu'il s'agissait "objectivement d'un défi considérable de logistique et d'organisation".

Des groupes de travail (mairie, préfecture de police, et préfecture Ile-de-France) doivent "restituer un point d'étape" en vue d'une "validation fin août-début septembre" et le "faire approuver d'ici la fin de l'année 2022", a-t-il dit. "Voyez ce qui s'est passé en Angleterre récemment sur le bord de la Tamise pour des jubilés et des cérémonies avec une foule extrêmement nombreuse", a-t-il ajouté pour signifier qu'un gigantesque rassemblement au bord d'un fleuve pouvait bien se passer.