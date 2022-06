Chaos au stade de France: Perez fracasse le choix de Saint-Denis pour organiser la finale

Florentino Perez a pesté mercredi contre le choix de l’UEFA de relocaliser la finale de la Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis. Le président du Real Madrid a même suggéré que cette décision était liée au parcours du PSG dans la compétition.

Le Real Madrid a remporté son quatorzième titre en Ligue des champions après sa victoire contre Liverpool (1-0) au Stade de France. Malgré le sacre de son équipe, Florentino Perez a regretté le choix de la ville de Saint-Denis pour accueillir cette rencontre le 28 mai et en particulier après les graves incidents en marge de la rencontre. A l’heure où l’UEFA et les pouvoirs publics cherchent à faire la lumière sur cette soirée de chaos, le dirigeant merengue en a remis une couche contre les organisateurs.

"Le monde entier est blessé, a lancé Florentino Perez lors de son passage mercredi soir dans l’émission El Chiringuito. Un tel spectacle ne doit jamais se produire dans la vie. Nous avons envoyé une lettre à l'UEFA et au gouvernement français."

Perez: "Tout le monde savait que cette zone avait besoin de mesures de sécurité"

Un temps espéré, l’audition des supporters anglais et espagnols par la commission d’enquête du Sénat n’aura finalement pas lieu. Malmenés par la police et victimes d’agression, les fans des deux clubs finalistes de la Ligue des champions n’auront donc pas eu droit au chapitre dans ce fiasco organisationnel. Pire, selon Florentino Perez les autorités et l’UEFA connaissaient les risques sécuritaires mais ont quand même relocalisé la finale continentale en France.

"Ils ont blâmé les supporters de Liverpool, mais eux et ceux de Madrid ont subi les mêmes agressions, vols et violences, a fustigé le dirigeant merengue. Pourquoi choisir cet endroit? Tout le monde savait que cette zone avait besoin de mesures de sécurité. Ils ne nous ont rien dit."

Et là encore Florentino Perez possède sa petite idée pour justifier cette volonté de l’UEFA de remplacer Saint-Pétersbourg par Saint-Denis: les chances du PSG de jouer la finale de C1.

"Dites-nous pourquoi ils ont pris Paris et Saint Denis. Entre l’aller et le retour des huitièmes s’est produit le changement de lieu et il y a des gens qui pensent qu’ils décident de le localiser à Paris en pensant qu’ils éliminaient le Real Madrid."