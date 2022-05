Chaos au Stade de France: Carvajal raconte comment sa famille a été touchée par les incidents

Premier joueur du Real Madrid à prendre la parole au sujet des incidents survenus lors de la finale de Ligue des champions au Stade de France, Dani Carvajal a raconté comment sa famille a elle-même été touchée et dénonce une "honte".

Présent en sélection espagnole pour les prochaines rencontres de Ligue des nations, le défenseur du Real Madrid Dani Carvajal a déploré les incidents qui ont conduit au report du début de la finale de la Ligue des champions et les problèmes subis par de nombreux supporters de Liverpool et certains fans du Real Madrid.

"Mes parents, ma femme et mon fils, ont dû être laissés aux portes du stade"

"C'était un grand désordre", raconte-t-il, selon les récits de ses proches. "Les familles et les personnes les plus proches de moi, mes parents, ma femme et mon fils, ont dû être laissés aux portes du stade parce qu'ils ne pouvaient pas garantir leur sécurité lorsqu'ils entraient dans le stade", a-t-il dit lors d'un événement avec l'équipe nationale espagnole à la Ciudad del Fútbol.

Le coup d'envoi du match avait dû être retardé en raison des difficultés des supporters anglais à pénétrer au sein de l'enceinte parisienne. Un décalage que l'UEFA avait initiallement annoncé en rejettant la faute sur les fans des Reds, prétextant une arrivée tardive au Stade de France. Une version des faits qu'a d'abord cru Dani Carvajal, n'ayant pas accès à d'autres informations.

"Il y a des gens qui ont beaucoup souffert"

"A l'intérieur, ils nous ont dit que le retard était dû à des raisons de sécurité, explique-t-il. On découvrait tout. C'est une honte que la finale ait été ternie. Ils devraient prendre note pour tout améliorer parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert et ce qui aurait dû être un jour de rêve, il y a des gens qui n'ont pas pu en profiter."

Son coéquipier Thibaut Courtois, nommé joueur de la finale remportée par le Real Madrid 1-0 face à Liverpool, avait déjà posté un message en soutien des supporters de Liverpool sur ses réseaux sociaux. "Je suis désolé pour les fans de Liverpool et de la façon dont ils ont été traités, avait écrit en anglais le portier belge au lendemain du match. J'espère que tout le monde est rentré sain et sauf !"