Chaos au Stade de France: le Sénat demande à Macron et Borne de prendre la parole

Les présidents des deux commissions du Sénat, qui ont rendu leur rapport sur les incidents au Stade de France ce mercredi, ont exhorté Emmanuel Macron le Président de la République et Elisabeth Borner la Première ministre de s’exprimer sur ce raté.

Après de longues semaines d’audition, les commissions des Lois et celle de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ont rendu ce mercredi leur rapport sur les incidents et dysfonctionnements dans le maintien de l’ordre ayant émaillé la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le 28 mai dernier. Ils ont ainsi préconisé une quinzaine de mesures et pointé du doigt la mauvaise communication des autorités dont celle du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Les présidents de chacune des deux commissions ont invité le sommet de l’Etat à prendre la parole notamment pour rassurer sur les compétences de la France pour accueillir de grands évènements à un an de la Coupe du monde de rugby 2023 et deux des Jeux olympiques 2024, tous deux organisés en France.

"Les autres matchs au Stade de France se sont ensuite bien passés, a constaté François-Noël Buffet (LR), président de la commission des Lois devant la presse. Il serait utile je crois, de ne pas laisser se répandre l'idée que nous ne pouvons pas organiser de grands événements. Il serait utile que la Première ministre (Elisabeth Borne, ndlr) s'exprime sur le sujet. Une fois les choses dites, la situation sera claire. Rien ne nous empêche de demander aux ministres de venir devant la commission. Il est souhaitable d'avoir une communication depuis Matignon."

"Nécessaire que le Président ou la Première ministre s'exprime"

"Il nous semble - compte tenu de la gravité des évènements et compte tenu surtout de l'enjeu pour la France de la préparation des Jeux olympiques - qu'il est nécessaire que le Président ou la Première ministre s'exprime, a ajouté Laurent Lafon (centre), président de la commission culture, de l’éducation et de la communication. Qu'ils ne le fassent pas à chaud, ça peut se comprendre. Mais nous sommes à un plus d'un mois et demi après les évènements, il est nécessaire qu'il y ait une parole qui apporte une vision des plus hautes autorités sur ce qu'il s'est passé et surtout les enseignements qu'ils en tirent."

Une parole de Macron et Borne est aussi attendue en direction des supporters molestés par des forces de l’ordre ou agressés par des voyous aux bords du stade. "Par rapport aux supporters de Liverpool et du Real, évidemment nous leur présentons nos regrets et nos excuses, a déclaré Lafon. Ils ont vraiment été victimes des événements. Il y a un enjeu diplomatique derrière la prise de parole du Président ou de la Premier ministre." Le Sénateur a annoncé qu’il interrogera le gouvernement sur le sujet lors des questions à l’Assemblée nationale, ce mercredi à partir de 15h.