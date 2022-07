Billets, force de l’ordre, accès… toutes les recommandations du Sénat après les incidents du Stade de France

Un mois et demi après les graves incidents survenus lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le Sénat a publié ce mercredi une liste de recommandations pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.

Le Sénat a rendu ses conclusions après plusieurs semaines de travaux. Ce mercredi, un mois et demi après les graves incidents survenus au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, la chambre haute du parlement a publié une liste de recommandations pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir. Ces recommandations s’adressent à l’UEFA, la FFF, la RATP, la SNCF et l’Etat.

La première recommandation du Sénat concerne les billets, au centre des débats depuis le 28 mai dernier: "Rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants et prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu’un dispositif d’aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet."

"Définir une doctrine d'emploi du gaz lacrymogène"

Le Sénat s’attarde également sur l’organisation aux abords du Stade de France, estimant notamment qu’il faut "organiser les voies d’accès au stade en prévoyant systématiquement des cheminements de délestage suffisants ainsi que des voies d’évacuation pour les personnes rencontrant des difficultés (billets non reconnus, personnes en situation de détresse". Concernant l’acheminement des supporters, il est aussi indiqué qu’il serait souhaitable de "définir conjointement le plan de mobilité (...) et veiller à une mise en œuvre conjointe des décisions imposées par les événements imprévus".

Au sujet des forces de l’ordre, le Sénat préconise de "définir une doctrine d’emploi du gaz lacrymogène par les agents des forces de sécurité qui prévienne l’exposition de personnes ne présentant pas pour eux un danger immédiat” ou encore "privilégier en matière de gestion des foules le pré-positionnement de moyens dissuadant tout débordement (unités équestres notamment)".

Plus globalement, le sénateur Laurent Lafon, président de la commission culture, a évoqué ce mercredi "un enchaînement de dysfonctionnements" pour expliquer les incidents au stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, évoquant des "défaillances" aussi bien "dans l'exécution" que dans la "préparation" de l'événement. "Chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une véritable coordination", a pointé le sénateur lors d'un point-presse présentant le rapport sénatorial sur cette soirée.