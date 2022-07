Liverpool offre des places aux enfants présents au Stade de France pour atténuer leurs traumatismes

Liverpool va offrir plusieurs places gratuites à des enfants ayant assisté à la finale de la Ligue des champions pour le match amical contre Strasbourg afin de chasser le traumatisme des débordements au Stade de France le 28 mai dernier.

Ce n’est pas une nouveauté, Liverpool prend soin de ses fans. Dès le plus jeune âge. Le club a décidé d’attribuer plusieurs billets gratuits à des enfants ayant assisté à la finale de la Ligue des champions, pour la rencontre amicale contre Strasbourg à Anfield le 31 juillet prochain. Un geste pour aider les supporters de moins de 16 ans à retrouver le goût de suivre leur équipe après les évènements traumatisants autour du Stade de France le 28 mai dernier en marge de la défaite des Reds face au Real Madrid (1-0).

Plus de 500 billets leurs seront ainsi attribués ainsi qu'à leurs accompagnateurs. "Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté incroyable de l'expérience pour tous les supporters qui ont assisté au match, indique une lettre envoyée aux fans. Les scènes vues dans et autour du Stade de France, avant et après le coup d'envoi, resteront longtemps dans la mémoire pour toutes les mauvaises raisons. Le club est également conscient que certains enfants qui ont assisté au match ont vécu une expérience si terrible que l'impact négatif a affecté leur désir d'assister à des matchs de football à l'avenir."

"Nous comprenons que vous étiez accompagné d'un enfant (moins de 16 ans) lors de la finale de l'UEFA Champions League et nous vous contactons donc pour inviter votre enfant et un adulte accompagnateur au prochain match amical de pré-saison des Reds contre Strasbourg le dimanche 31 juillet à Anfield", poursuit la lettre.

Le club veut redonner confiance à ses jeunes supporters

"Nous espérons qu'en vous invitant, vous et votre enfant, à Anfield, cela contribuera à fournir un niveau de confort et de réconfort afin qu'ils se sentent capables et confiants d'assister à des matchs de football, à domicile et à l'extérieur, à l'avenir", conclut le courrier.

Les Reds, vice-champions d’Angleterre, ont démarré leur pré-saison par une lourde défaite contre Manchester United (4-0) mardi. La rencontre face à Strasbourg aura lieu le lendemain du Community Shield face à Manchester City.