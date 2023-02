Chaos au Stade de France: les excuses de l'UEFA auprès des supporters de Liverpool après la publication d'un rapport accablant

Après la publication ce lundi d'un rapport indépendant pointant la responsabilité des autorités françaises et de l'UEFA dans les incidents au Stade de France en marge de la finale de Ligue des champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid, le secrétaire général de l'instance, Theodore Theodoridis, a présenté ses excuses, notamment auprès des supporters des Reds.

L'UEFA et sa "responsabilité première" dans les dysfonctionnements, la police et ses "idées fausses" sur les supporters anglais... Le fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des champions 2022 au Stade de France a accouché ce lundi d'un rapport au vitriol, au terme d'une enquête indépendante. Un rapport qui a valu une réaction immédiate de l'instance européenne (qui avait commandé le document en question).

"L'UEFA s'engage à tirer les leçons des événements du 28 mai"

"Au nom de l'UEFA, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères une fois de plus à tous ceux qui ont été affectés par les événements qui se sont déroulés lors de ce qui aurait dû être une célébration au sommet de la saison, explique dans un communiqué le secrétaire général Theodore Theodoridis. En particulier, je voudrais m'excuser auprès des supporters du Liverpool FC pour les expériences que beaucoup d'entre eux ont vécues en assistant au match et pour les messages diffusés avant et pendant le match qui ont eu pour effet de les rendre injustement responsables de la situation qui a conduit au retard du coup d'envoi."

Et de poursuivre: "L'UEFA s'engage à tirer les leçons des événements du 28 mai et coopérera étroitement avec les groupes de supporters, les clubs finalistes, les associations hôtes et les autorités locales afin d'offrir des finales exceptionnelles où chacun peut profiter du jeu dans un environnement sûr, sécurisé et accueillant."

Dans son communiqué, l'instance précise qu'elle annoncera séparément "un système de remboursement spécial pour les supporters". Autrement dit, un dédommagement financier pour les victimes de ce fiasco organisationnel.