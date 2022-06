Chaos au Stade de France: "On a commencé à rectifier le tir", assure Oudéa-Castéra

Un mois après le chaos au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a rappelé ce dimanche sur RMC que les sombres événements ont touché "tout le monde" et assure que les autorités commencent "à rectifier le tir".

Faute avouée à moitié pardonnée ? Un mois après les événements lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le déroulé de la soirée est encore dans toutes les têtes. Présente à la journée olympique en Seine-Saint-Denis, Amélie Oudéa-Castéra s'est exprimée sur RMC et assure que la France a commencé "à rectifier le tir" après la très mauvaise publicité du 28 mai dernier.

"Ça a été un épisode douloureux pour tout le monde. On a envie que ça ne se reproduise jamais. On a été extraordinairement à la tâche ces dernières semaines, l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des équipes mobilisées pour les grands évènements pour tirer toutes les leçons de tout ça. Je pense qu'on a montré avec les matchs de la Ligue des nations de foot et la finale de Top 14, qui était elle-même compliquée en raison des transports, qu'on a commencé à rectifier le tir. On est capable d'accueillir un stade très plein avec 80.000 personnes et que tout se passe bien", assure la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

>> Chaos au Stade de France, les dernières infos en direct

Confiante pour la suite

Alors que la France doit accueillir la Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout les Jeux olympique en 2024, Amélie Oudéa-Castéra assure que tout est fait pour redorer l'image du pays, écornée aux quatre coins du globe après la finale de C1. "On va continuer à refaire cette démonstration, qu'on est capable, qu'on sait délivrer une organisation irréprochable et reconstruire la confiance de chacun, y compris à l'étranger, dans d'autres évènements. La sécurité est totalement prioritaire. On a un ministère de l'Intérieur qui est très proche de nous sur ces questions pour mobiliser l'ensemble des forces de sécurité intérieure. C'est la combinaison de l'ensemble de ces forces qui crééra cet environnement de sécurité."

De son côté, Brigitte Henriques va dans la même sens que le ministère des Sports. "Il y a eu une vraie analyse précise des conclusions qui ont été rendues pour savoir ce qu'il ne faudra pas reproduire, a souligné la présidente du CNOSF sur RMC. On a eu des réunions pour la sécurité de Paris 2024, c'est un sujet qu'on a évoqué lors du conseil d'administration. Tout le monde est vraiment mobilisé. Dès le lendemain de la finale, le sujet a été pris à bras le corps. C'est une piqûre de rappel, même si on sait que la France est excellente dans l'organisation car on a eu des milliers de matchs de foot et de rugby et ce n'est jamais arrivé. On a fait tout ce qu'il faut pour être prêt pour Paris 2024 et pour que ça n'arrive plus."