Chaos au Stade de France: un média anglais publie son rapport, fracassant l'organisation française

Le Mail on Sunday a publié une enquête près de six mois après le chaos survenu en finale de Ligue des champions en mai dernier, lors du match entre Liverpool et le Real Madrid. Le média anglais déconseille à l'avenir d'organiser de grandes finales en France, pointant notamment du doigt le rôle des forces de l'ordre, dépassées et agissant "sans discernement".

Près de six mois après le fiasco survenu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, une nouvelle longue enquête a été publiée par le Mail on Sunday. Dans celle-ci, à l'aide de plus de 40 témoignages de personnes présentes sur place, la responsabilité de plusieurs acteurs est pointée du doigt dont la police française, la FFF, la RATP, les autorités françaises ou l'UEFA.

"Il semble peu probable que le changement culturel nécessaire soit réalisé à court terme"

"Leurs erreurs auraient pu facilement conduire à une tragédie, avec potentiellement plusieurs morts", accable l'enquête dès son introduction, où il est noté que "seule la mémoire collective des supporters de Liverpool de la catastrophe d'Hillsborough a permis d'éviter des morts." "Les fans de Liverpool ont modéré leur comportement alors qu'ils étaient soumis à une forte pression", estime le média.

"L'effondrement de la technologie a provoqué le chaos initial", rappelle le Mail on Sunday en raison des scanners qui ne marchaient plus pour valider les différents billets. Cette seule cause ne saurait toutefois expliquer tous les problèmes: "En effet, étant donné la longue histoire de la police française réagissant sans discernement avec du gaz lacrymogène et qui entretient une vision négative négative des supporters de football, il semble peu probable que le changement culturel nécessaire soit réalisé à court terme."

A l'issue de la défaillance initiale, les autorités "ont été débordées", fermant les différents points d'accès, ce qui a "aggravé le chaos tandis que la police a continué à être inutile/hostile." Très peu d'informations, pour ne pas dire aucune, ont été communiquées aux supporters anglais, là où la télévision a "été privilégiée" dans la mesure où le match n'a pas pu se tenir à l'horaire initial et que la menace d'un report était apparu.

"Il semblerait préférable de ne pas organiser de grandes finales en France"

En parallèle des premières défaillances, des "gangs francophones ont profité de la désorganisation pour forcer l'entrée", obligeant la police française à réagir. Le gaz lacrymogène, utilisé par les forces de l'ordre, est perçu comme le principal facteur de l'anarchie ambiante aux alentours du Stade de France.

En conclusion, le Mail on Sunday déconseille aux supporters anglais de renouveler l'expérience en France "car les tactiques employées, à savoir l'hostilité, le manque de serviabilité et d'utilisation indiscriminée de gaz lacrymogène semblent peu susceptibles de changer." "Compte tenu de l'attitude de la police française, il semblerait préférable de ne pas organiser de grandes finales en France", juge même en conclusion le journal qui préconise "une rotation limitée" des villes hôtes pour les finales, excluant de facto la France.

En France, le Sénat rendu son rapport en juillet dernier, après avoir entendu également de nombreux acteurs. "Ces événements du Stade de France doivent être un coup de semonce avant la Coupe du monde de rugby et Paris 2024, avertissaient les sénateurs. Il n'y a pas de remise en cause de ces événements, nous sommes fiers qu'ils soient organisés en France. Il y a des réglages pour que ces incidents ne se reproduisent pas."