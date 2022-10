"Droit aux rêves": le film RMC Sport de la victoire de l'OM contre le Sporting

Avec sa victoire 0-2 sur la pelouse du Sporting mercredi, l'OM s'est offert le droit de rêver à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le film "Droit aux rêves" de RMC Sport revient sur cette performance avec des images inédites.

Cette fois, l’OM est (enfin) lancé. Après un début de campagne européenne plus que décevant, avec des défaites contre Tottenham (2-0) et l’Eintracht Francfort (1-0), le club phocéen s’est totalement relancé dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en signant deux succès convaincants face au Sporting : d'abord chez lui, au Vélodrome (4-1), puis du côté de Lisbonne (2-0) mercredi. Le film "Droit aux rêves" de RMC Sport revient sur cette performance avec des images inédites.

"On peut commencer à rêver"

Les six points pris contre les Portugais permettent aux Marseillais de les dépasser et de s'installer à la deuxième place du groupe D, un point derrière Tottenham et deux devant Francfort. Comme à l'aller, où les errances du gardien Antonio Adan avaient fait basculer la partie, les hommes d’Igor Tudor ont pu compter sur un scénario favorable cette semaine. Le Sporting a vite été réduit à dix après l'expulsion d'Esgaio qui a offert un penalty à Mattéo Guendouzi pour une faute sur Amine Harit (20e). C'est ensuite le VAR qui a validé le but du break, d'abord refusé pour hors-jeu à Alexis Sanchez (30e). Le Sporting a même fini à neuf avec le rouge de Pedro Gonçalves (61e).

"C'est un sentiment fantastique. Je suis fier pour le club et les fans. Maintenant, avec ces six points, on peut commencer à rêver de passer. Il reste encore deux matchs et tout le monde peut passer. C'est un bon sentiment. Maintenant c'est ouvert, on doit voir match après match, et faire ce qu'il faut. Mais c'est bien d'être dans cette position", s'est félicité Igor Tudor après le match Oui, l'OM s'est redonné le droit de rêver. Pour regarder à nouveau la Ligue des champions dans les yeux.