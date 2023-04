Chelsea – Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, c’est jour de vérité pour 4 équipes européennes. Entre Chelsea et le Real Madrid, c’est l’heure du match retour. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre dans cet article.

Vainqueurs sur le score de 2 buts à 0 lors du match aller, le Real Madrid aborde cette rencontre dans la peau légitime du favori à la qualification.

Une situation qui rappelle étrangement celle de l’an dernier lorsque la Maison Blanche avait disposé de Chelsea à domicile sur le score de 3 buts à 1. Mais lors du match retour, les coéquipiers de Karim Benzema s’étaient fait peur en allant même jusqu’en prolongation. De leur côté, les joueurs de Chelsea espèrent bien pouvoir pousser le Real dans ses derniers retranchements. Pour ce duel entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, Karim Benzema et Vinicius Jr devraient démarrer du côté du Real Madrid. En face, Ben Chilwell expulsé à l’heure de jeu lors du match aller, manquera au sein de la défense des Blues. Pour composer son équipe, Frank Lampard devrait pouvoir compter sur la présence de N'golo Kanté. Sur le flanc de l’attaque, Raheem Sterling et Joao Felix sont pressentis pour mener les offensives. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct, restez bien avec nous, on vous précise dans le paragraphe suivant l’heure et la chaîne de diffusion.

Chelsea – Real Madrid : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Chelsea et le Real Madrid est à suivre ce mardi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Foot et RMC Sport 1. Si vous souhaitez la suivre depuis les antennes de RMC Sport, le groupe propose actuellement une promotion sur son offre groupée RMC Sport + beIN SPORTS. Pour un prix de 29 euros par mois et un engagement de 12 mois, le souscripteur peut accéder à l’ensemble des canaux des deux groupes, sans avoir à changer d’opérateur.

