City-Atlético: l'horrible stat des Colchoneros, une première depuis onze ans

Battus par Manchester City (1-0), en quart de finale aller de la Ligue des champions mardi, l’Atlético de Madrid n’a pas tiré la moindre fois au but. Une première pour eux dans l'ère Simeone.

Au-delà du score, l’Atlético de Madrid a connu une déroute historique ce mardi. Les Colchoneros se sont inclinés en quart de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi, sur la pelouse de Manchester City (1-0). Les hommes de Diego Simeone ont très longtemps tenu bon mais ont été archi-dominés, si bien qu’ils n’ont jamais tiré au but de toute la rencontre.

>> Ligue des champions: revivez Manchester City-Atlético (1-0)

Depuis que le technicien argentin est arrivé sur le banc de l’Atlético, une telle mésaventure ne lui était jamais arrivé, toutes compétitions confondues. Depuis décembre 2011, date de sa nomination, ses joueurs avaient réussi à tirer au moins une fois au but à chaque rencontre où Simeone s’était assis sur le banc. Compilant les statistiques du match, l’UEFA n’a pas reconnu comme tir une action de Marcos Llorente, considérant comme un centre un de ses ballons ayant filé devant la cage.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Deux tirs cadrés pour City

À titre de comparaison, les Citizens ont tiré 15 fois au but, pour deux cadrés. Sur l’ensemble du match, leur possession de balle s’élevait à 70%. C’est donc logiquement qu’ils ont fini par ouvrir le score, grâce à l’inévitable Kevin De Bruyne (70e). Lancé en profondeur par Phil Foden, le Belge a réussi à inscrire le seul but du match dans un angle fermé, en puissance, du pied droit.

Au vu de la domination adverse sur l’ensemble de la rencontre, l’Atlético s’en sort relativement bien et a même failli arracher le 0-0. Antoine Griezmann et ses coéquipiers conservent toutes leurs chances en vue du match retour, qui aura lieu au Wanda Metropolitano mercredi prochain. Mais pour voir le dernier carré, il leur faudra nécessairement tirer au but. Au moins une fois.