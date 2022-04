City-Real: la panenka géniale de Benzema sur penalty, pour relancer à nouveau les Merengue

L'inévitable Karim Benzema a inscrit une sublime panenka sur penalty pour ramener son équipe à 4-3, ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City.

Un match complètement fou. Alors que Manchester City avait repris deux buts d'avance sur un coup de canon de Bernado Silva quelques minutes plus tôt, Karim Benzema a relancé le Real Madrid, ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champion (4-3, 81e minute).

>> City-Real en direct

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Un doublé pour KB9

Los Blancos ont obtenu un penalty après une main de Laporte dans un duel aérien avec... Benzema. L'arbitre indique le point de penalty et c'est l'ancien Lyonnais qui s'en charge. KB9 ne tremble pas et le transforme avec un grande classe, en réussissant une panenka qui laisse Ederson sur place.

Déjà buteur en première période, alors que le Real Madrid était aux abois et proche d'encaisser le but du 3-0, Benzema s'offre donc un doublé et en est désormais à 14 buts en Ligue des champions cette saison. Il s'empare seul de la tête du classement des buteurs devant Lewandowski, bloqué à 13 réalisations.