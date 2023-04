Coupes d'Europe, affaires judiciaires... le foot français touche-t-il le fond? Le débat divise la Dream Team

Plombé par des résultats catastrophiques en Coupes d'Europe et des affaires extra-sportives, le foot français traverse une période très compliquée. Dans Rothen s'enflamme, la Dream Team RMC Sport s'est interrogée sur le véritable niveau du foot tricolore.

L’OGC Nice piteusement éliminé en quart de finale de la Ligue Europa Conférence par le FC Bâle, il n’y a plus de représentants français en Coupes d’Europe. Un nouvel échec inquiétant pour le football hexagonal qui pourrait perdre sa 5eme place à l’indice UEFA au profit des Pays-Bas. Aux mauvais résultats sportifs, il convient d’ajouter les nombreuses affaires extra-sportives qui ont secoué le foot français depuis la reprise (Pogba, crise à la FFF, Galtier…). "En Coupes d’Europe, on a pris claque sur claque, reconnaît Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. On doit faire beaucoup mieux." "Toutes les équipes ont été ridicules", poursuit Daniel Riolo.

Larqué : "On est au début de la chute"

Malgré ce constat, Jérôme Rothen estime que les résultats des clubs français en Coupes d’Europe, et notamment en Ligue des champions, ces dernières années ne sont pas si catastrophiques que ça. En C3 et C4 en revanche... "Les clubs qui nous représentent en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence ne respectent pas assez la compétition", se fâche le gaucher.

"Ce n’est que le début de la fin, s’inquiète Jean-Michel Larqué. Quand vous travaillez pour avoir un football compétitif, il faut au moins quatre ou cinq ans pour avoir des résultats. Là, on est au début de la chute. On s’en rend compte au niveau des clubs mais aussi du foot amateur. Je le vois." Et Capitaine Larqué de conclure : "La différence entre ce qui se passe à l’étranger et chez nous me fait encore davantage peur."