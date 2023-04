Indice UEFA: le scénario catastrophe qui ferait perdre la cinquième place à la France

L’élimination de Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence conjuguée à la qualification de l’AZ Alkmaar rapproche encore un peu plus les Pays-Bas de la 5e place de la France au coefficient UEFA. Si le foot français veut conserver son strapontin, capital avec la nouvelle réforme de la Ligue des champions en 2024-2025, il doit désormais soutenir West Ham en demi-finale de C4.

L’alerte orange n’est toujours pas levée. Avec l’élimination de l’OGC Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face au FC Bâle (1-2, 3-4 en cumulé), la France reste sous la menace des Pays-Bas, qui ont dans le même temps enregistré la qualification de l’AZ Alkmaar dans le dernier carré de cette C4, au coefficient UEFA.

>> Revivez Nice-Bâle (1-2)

Avec 61.164 points, un total qui n'évoluera plus, la France reste 5e avec 1.264 point d’avance sur les Pays-Bas (59.900 points). Le calcul est fait de la manière suivante: deux points pour une victoire, un point pour un nul, un point pour une qualification au tour suivant et zéro pour une défaite, le tout divisé par le nombre de clubs engagés au début de la compétition (cinq pour les Pays-Bas, six pour la France).

L'AZ doit faire un sans-faute

Pour que les Pays-Bas dépassent la France, l’AZ doit donc impérativement être sacré champion en remportant ses trois dernières rencontres (hors tirs au but). Avec deux points par victoire plus un pour la qualification en finale, le club néerlandais rapporterait 1.4 point (7 points divisés par 5 clubs) et permettrait à son pays de dépasser la France (61, 300 pour les Pays-Bas contre 61,164 pour la France).

En cas de titre sans avoir réussi à avoir aligné trois victoires, les points rapportés par l’AZ seraient insuffisants, l’UEFA ne stipulant à aucun moment dans son règlement qu’un sacre offre des points bonus. Par exemple, si l’AZ soulève la C4 mais en ayant fait un match nul et deux victoires, le club ne rapporterait que 1.2 point aux Pays-Bas (6 divisé par 5), ce qui donnerait 61,100 pour les Pays-Bas contre 61,164 pour la France.

Si tous les yeux sont rivés sur ce classement UEFA, c’est parce qu’il sera décisif pour la nouvelle formule de la Ligue des champions. En 2024-2025, quatre places (trois directes et une en tour préliminaire) seront réservées au cinquième coefficient européen, tandis que le sixième n’en aura que trois, dont deux directes. Tous les espoirs reposent désormais sur West Ham, qui n’a besoin de prendre qu’un match nul à l’AZ Alkmaar pour faire le bonheur de la France.