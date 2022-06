Coupes d'Europe: aucun match de compétitions européennes en Transdniestrie jusqu'à nouvel ordre

L'UEFA a annoncé ce vendredi qu'aucun match de Coupes d'Europe ne se jouera dans la région séparatiste de Transdniestrie.

Il n'y aura plus de match jusqu'à nouvel ordre comptant pour les compétitions européennes de football disputée dans la région séparatiste de Transdniestrie, a annoncé vendredi l'UEFA. "Conformément aux décisions prises précédemment par le Comité exécutif de l'UEFA à la lumière de l'escalade du conflit militaire qui a abouti à l'invasion du territoire ukrainien par l'armée russe, le Comité exécutif de l'UEFA a décidé aujourd'hui qu'aucun match des compétitions de l'UEFA ne serait disputé dans la région de Transdniestrie jusqu'à nouvel avis", a indiqué l'instance européenne du football dans un communiqué.



Cette décision concerne essentiellement le club-phare de Transdniestrie, le Sheriff Tiraspol, qui a participé en 2021-2022 pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions et qui avait marqué les esprits en s'imposant 2-1 face au Real Madrid à Santiago Bernabeu dans la phase de groupes.

Incertitude pour le Sheriff

Le Sheriff Tiraspol, qui évolue dans le Championnat de Moldavie, doit disputer le premier tour de qualifications de la Ligue des champions contre le club bosnien du Zrinjski Mostar les 6 et 13 juillet. Le match retour était initialement programmé dans son stade de la Bolshaya Sportivnaya Arena.



"Il a été invité à proposer un site/stade de remplacement (qui doit respecter la réglementation applicable de l'UEFA) hors de la région de Transdniestrie pour ses matches à domicile (...) tant que l'interdiction de jouer dans la région restera en vigueur", a indiqué l'UEFA.



La région séparatiste de Transdniestrie (4.100 km2 et 465.000 habitants), soutenue par la Russie, est une étroite bande de terre située entre le sud de l'Ukraine et la Moldavie, dont elle a fait sécession après une brève guerre civile. Le Sheriff Tiraspol a remporté le titre de champion de Moldavie pour la sixième saison de suite, son 19e sacre depuis 2001. Après son élimination en Ligue des champions, il avait été reversé en Ligue Europa où il avait éliminé par le club portugais de Braga en barrages de la phase d'élimination directe.