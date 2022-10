Nantes-Qarabag: "C’est exceptionnel ce qu’on est train de vivre", savoure Kombouaré

Le FC Nantes s’est donné le droit de rêver à une poursuite de son aventure en Ligue Europa grâce à une victoire acquise dans les ultimes secondes ce jeudi soir contre Qarabag (2-1). A l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré a tenu à exprimer son immense fierté.

Antoine Kombouaré est un entraîneur heureux. Alors qu’on l’avait quitté hors de lui à cause de l’arbitrage à l’issue de la rencontre de Ligue 1 contre Nice (1-1) le week-end dernier, le coach du FC Nantes affichait un visage bien différent ce jeudi soir au coup de sifflet final de la rencontre contre Qarabag en Ligue Europa. Dans les ultimes secondes, les Canaris ont arraché un succès qui les maintient en vie dans la compétition sur un but d'Ignatius Ganago (2-1).

"C’est exceptionnel ce qu’on est en train de vivre, a savouré Antoine Kombouaré au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre. Je l’ai dit aux joueurs: au-delà de les féliciter, je voulais les remercier. Je suis un entraîneur heureux et, surtout, ils rendent un public heureux, parce que c’est une communion, un amour exceptionnel avec le public qui donne de l’énergie à son équipe, qui ne lâche jamais."

"Quand vous ne lâchez jamais dans la vie, il y a souvent une récompense"

"C’est la récompense des efforts qu’on a fournis, même si ça a été compliqué contre une très belle équipe de Qarabag, a poursuivi le technicien nantais. Quand vous ne lâchez jamais dans la vie, il y a souvent une récompense."

S’ils parviennent à battre l’Olympiacos jeudi prochain et que, dans le même temps, Qarabag perd ou fait match nul face à Fribourg, leader de la poule et d’ores et déjà qualifié en 8e, les Nantais termineront deuxièmes et seront qualifiés en barrages de Ligue Europa, où ils affronteront un troisième de groupe de Ligue des champions. Histoire de continuer cette belle aventure européenne.

