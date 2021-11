Dortmund-Ajax: Tadic rassure après avoir heurté un poteau au niveau de l’entrejambe sur son but

Dusan Tadic a inscrit le but égalisateur lors de la victoire de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse de Dortmund, mercredi en Ligue des champions (1-3). Mais l’attaquant serbe a heurté le poteau au niveau de l’entrejambe au moment de marquer. Sans gravité, apparemment.

Il s’est sacrifié pour la patrie. Dusan Tadic a surgi dans la surface pour égaliser dans un angle fermé lors de Dortmund-Ajax Amsterdam, mercredi en Ligue des champions (1-3). Le capitaine a repris un ballon aérien du pied gauche, en bout de course. Emporté par son élan, il a ensuite heurté le poteau au niveau de l’entrejambe.

Un choc assez brutal, qui l’a empêché de célébrer pleinement son but à la 72e. Entouré de ses partenaires, le capitaine de l’Ajax a fait la grimace en tenant ses parties endolories. Une scène dont il s’est lui-même amusé après la rencontre, en donnant des nouvelles rassurantes. "Je vais bien. Je suis fort à ce niveau-là", a lâché le joueur de 32 ans sur RTL7.

Au-delà de son petit coup de frayeur, Tadic a surtout retenu la prestation de son équipe, qui s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la C1 grâce à ce succès au Signal Iduna Park. Le quatrième en quatre journées dans le groupe C. Un résultat facilité par l’exclusion de Mats Hummels dès la demi-heure de jeu, même si les Néerlandais ont mis du temps à prendre l’ascendant sur le Borussia.

"Nous avons très mal joué en première mi-temps. Nous avons été négligents et nous avons perdu le ballon trop facilement, estime le n°10 de l’Ajax. Ce n’était pas notre jeu habituel. Ça s’est amélioré après la pause. Nous avons joué plus vite et nous étions plus calmes avec le ballon. C’était très important de revenir à 1-1". Quitte à serrer un peu les dents sur le coup.