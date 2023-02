Dortmund-Chelsea: Adeyemi dégoûte les Blues

Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 contre Chelsea, mercredi soir en Allemagne pour les huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le but de la victoire a été inscrit par le jeune Karim Adeyemi.

Le mercato hivernal à plus de 360 millions d'euros n'a pas permis à Chelsea d'éviter la défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0), mercredi soir pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Le match retour, à Stamford Bridge, est prévu le 7 mars.

Emmené par Jude Bellingham, capitaine à 19 ans, et Sébastien Haller, de retour après son combat contre un cancer des testicules, le BVB a su piéger son adversaire sur un contre fulgurant signé Karim Adeyemi. À la sortie d'un corner adverse, l'attaquant international allemand de 21 ans a traversé tout le terrain avec le ballon avant de se transformer en fusée pour déposer le nouveau venu et champion du monde argentin Enzo Fernandez, éliminer Kepa Arrizabalaga et ouvrir le score. Son deuxième but européen de la saison - le dixième de sa carrière - méritait bien un salto devant son public.

Une frappe sur la barre, un sauvetage sur la ligne

Chelsea peut s'en mordre les doigts, même si la prestation collective de la première période laissait à désirer. Juste avant le coup de massue, les Blues accentuaient la pression, contraint à une belle parade face à Reece James (62e). En première période, alors que le football londonien était encore moins certain, João Félix avait fait trembler la barre transversale avec une frappe dans la surface. Thiago Silva a lui aussi cru ouvrir le score de la tête sur un coup franc, avant que l'arbitre ne lui refuse le but pour une main.

Mais le Borussia Dortmund d'Edin Terzic doit surtout appuyer ses félicitations à Emre Can, auteur d'un sauvetage sur la ligne sur une frappe de Kalidou Koulibaly à la 78e minute. Le gardien Gregor Kobel en mérite aussi, à la fois pour sa parade face à João Félix au moment où les Blues ont décuplé les efforts pour arracher le nul (84e) et pour avoir empêché Enzo Fernandez de nettoyer la lucarne dans le temps additionnel (90e+5).

Cela fait désormais quatre matchs sans victoire pour Graham Potter, qui peine encore à trouver la bonne formule avec sa pléiade de recrues. Sur l'aile gauche, Mykhailo Mudryk a encore déçu avec un rendement toujours éloigné des 100 millions d'euros investis pour lui.