Dortmund-Manchester City: le sublime but de Bellingham en pleine lucarne

Sensation au Signal Iduna Park ! Le Borussia Dortmund vient d'ouvrir le score grâce au tout jeune Jude Bellingham lors du quart de finale retour face à Manchester City (à suivre sur RMC Sport 2).

Lors du match aller, il s'était vu refuser un but qui aurait très probablement dû être validé. Ce mercredi soir, à l'occasion du quart de finale retour entre le Borussia Dortmund et Manchester City (à suivre sur RMC Sport 2) , Jude Bellingham a cette fois vu son but être validé par l'arbitre.

Le jeune anglais (17 ans) a conclu de la plus belle des manières la première action du Borussia au quart d'heure de jeu qui envoie provisoirement Dortmund en demi-finales (15e). Sur un ballon en profondeur, Erling Haaland a parfaitement conservé le ballon avant de trouver Mahmoud Dahoud en retrait.

Une finition d'attaquant

La frappe de l'Allemand contrée, le ballon est revenu dans les pieds de Bellingham. Ce dernier, qui n'avait jusque-là marqué que deux buts en 38 matchs cette saison, a réalisé un geste d'attaquant avec une belle frappe que Ederson n'a pu qu'effleurer. Sur la célébration du but de l'Anglais, Mahmoud Dahoud en a profité pour mettre une belle gifle à Haaland.

Signe que ce but est précieux. Après sa défaite lors du match aller (1-2), Dortmund est provisoirement qualifié avec cette ouverture du score de Bellingham, et pourrait rejoindre le PSG en demi-finales de la compétition. Pep Guardiola, qui n'a jamais passé les quarts de finale de la C1 depuis son arrivée à Manchester City en 2016, peut trembler.

Jude Bellingham ouvre le score pour Dortmund © RMC Sport

La gifle reçue par Haaland © RMC Sport