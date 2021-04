Dortmund-Manchester City, les compos: la pépite Knauff titulaire, Sterling sur le banc

Huit jours après sa victoire lors du match aller face au Borussia Dortmund (2-1), Pep Guardiola a fait un seul changement pour le match retour avec la titularisation de Zinchenko. Edin Terzic, de son côté, n'a opéré aucun changement pour tenter de réaliser l'exploit face à Manchester City. Le vainqueur affrontera le PSG.

Après sa victoire à domicile à l'aller (2-1) face au Borussia Dortmund, Pep Guardiola a décidé d'effectuer un seul changement dans son onze de départ pour le match retour au Signal Iduna Park. Oleksandr Zinchenko a ainsi été préféré à Joao Cancelo pour occuper le côté gauche de la défense des Citizens.

Dans le secteur offensif, Riyad Mahrez a une nouvelle fois été préféré à Raheem Sterling. Kevin de Bruyne, ménagé le week-end dernier face à Leeds (1-2), fait son retour dans le onze, tout comme Ruben Dias, Kyle Walker, Rodri et Mahrez. C'est donc face à une équipe de City relativement fraîche physiquement que le Borussia Dortmund devra réaliser l'exploit.

Meunier encore remplaçant

Et pour espérer rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finales, Edin Terzic a décidé de reconduire exactement la même équipe qu'à l'aller. Un onze qui s'était bien battu mais qui avait perdu dans les dernières secondes du match sur un but de Phil Foden. Le jeune Ansgar Knauff, qui a marqué son premier but en professionnels le week-end dernier face à Stuttgart (3-2), est à nouveau titulaire.

Thomas Meunier, ancien du PSG, débutera quant à lui sur le banc. Le Belge est désormais le remplaçant au Borussia du jeune Mateu Morey, qui occupera ce soir le flanc droit de la défense du Borussia. Erling Haaland, qui n'a plus marqué depuis le 20 mars, est bien titulaire à la pointe de l'attaque du BVB.

La compo du Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Haaland, Reus

Les remplaçants: Bürki (g), Drljaca (g), Meunier, Piszczek, Brandt, Reinier, Schulz, Hazard, Tigges, Passlack, Raschl

La compo de Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B.Silva, Foden

Les remplaçants: Steffen (g), Trafford (g), Garcia, Mendy, Cancelo, Laporte, Aké, Fernandinho, Sterling, Torres, Gabriel Jesus

