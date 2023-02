EN DIRECT - Ligue des champions (F): suivez le tirage au sort des quarts de finale

L'OL et le PSG vont savoir. Pas vraiment impériales en poule, les deux équipes françaises se sont quand même qualifiées pour les quarts de finale, à la deuxième place de leur groupe. Les deux formations ne seront donc pas tête de série.

Un tirage à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Début du tirage à 13h.

Les 8 équipes qualfiiées:

Têtes de série

- Arsenal (ANG) – 2007, vainqueur, 15e quart de finale (record)

- Barcelone (ESP) – 2021, vainqueur, vise une 4e finale en 5 saisons

- Chelsea (ANG) – 2021, finaliste, a remporté ses trois quarts de finale

- Wolfsburg (ALL) – double vainqueur, 11e quart de finale consécutif (record)

Deuxièmes de groupe

- Bayern Munich (ALL) – 5e quart de finale en six saisons, vise une première finale

- Lyon (FRA) – tenant du titre et détenteur du nombre de sacres (huit), 12 victoires sur 13 quarts de finale

- Paris Saint-Germain (FRA) – double finaliste, vise un septième succès en huit participations aux quarts de finale

- Roma (ITA) – première saison européenne, 55e club à intégrer le top 8