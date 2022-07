EN DIRECT - Ligue des champions: le PSV Eindhoven pour Monaco au 3e tour préliminaire

Voie des champions

La Voie des champions mettra aux prises de nouveaux participants et dix vainqueurs du deuxième tour de qualification (Voie des champions). Les équipes ont été réparties en deux groupes conformément au classement es coefficients de clubs (le coefficient le plus élevé des deux clubs impliqués dans une confrontation non jouée).



Groupe 1

Têtes de série

Match 1 : Dinamo Zagreb (CRO) / Shkupi (MAC)

Match 2 : Maccabi Haifa (ISR) / Olympiacos (GRE)

Match 3 : Qarabağ (AZE) / Zurich (SUI)

Non-têtes de série

Match 4 : Ludogorets (BUL) / Shamrock Rovers (IRL)

Match 5 : Ferencváros (HON) / Slovan Bratislava (SLQ)

Apollon Limassol (CHY)

Groupe 2

Têtes de série

Étoile Rouge (SER)

Match 6 : HJK Helsinki (FIN) / Viktoria Plzeň (RTC)

Match 7 : Žalgiris (LTU) / Malmö (SWE)

Non-têtes de série

Match 8 : Maribor (SVN) / Sheriff (MDA)

Match 9 : Linfield (NIR) / Bodø/Glimt (NOR)

Match 10 : Pyunik (ARM) / Diddeleng (LUX)

Voie de la Ligue

Six nouveaux participants rejoignent deux vainqueurs du deuxième tour de qualification (Voie de la Ligue).

Têtes de série

Benfica (POR)

Rangers (ECO)

Match 1 : Dynamo Kyiv (UKR) / Fenerbahçe (TUR)

PSV Eindhoven (PBS)

Non-têtes de série

Monaco (FRA)

Match 2 : Midtjylland (DAN) / AEK Larnaca (CHY)

Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)