EN DIRECT - PSG-Haïfa: la compo probable avec Renato Sanches, Ruiz et Bernat

PSG : la compo probable avec Fabian Ruiz et Renato Sanches

Si Presnel Kimpebe et Nuno Mendes effectuent leur retour dans le groupe parisien après plusieurs jours à l’infirmerie, les deux défenseurs débuteront sur le banc. La défense à quatre est reconduite par Christophe Galtier avec Sergio Ramos et Marquinhos dans l’axe et Juan Bernat à gauche. Renato Sanches débutera lui au milieu, tout comme Fabian Ruiz, alors que Marco Verratti est suspendu et Danilo Pereira blessé.

La compo probable du PSG, en 4 - 3 - 1 – 2 :

Donnarumma - Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat – Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches - Neymar - Mbappé, Messi

Avec Fabrice Hawkins