"Le Maccabi Haïfa était la marionnette de Messi": la presse s'enflamme après le récital du PSG

Le festival du PSG face au Maccabi Haïfa, mardi en Ligue des champions (7-2), a impressionné bien au-delà du Parc des Princes. Au lendemain de cette démonstration, les médias étrangers saluent la performance des Parisiens et notamment celle de Lionel Messi, auteur d’un match éblouissant.

Un véritable feu d’artifices. Le PSG s’est offert un récital face au Maccabi Haïfa, mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions (7-2). Emmené par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, le club parisien a balayé son homologue israélien avec l’art et la manière, pour signer l’une de ses plus larges victoires sur la scène européenne. De quoi impressionner la presse internationale.

En Espagne, Marca salue "le show spectaculaire du trident parisien", qui n’a eu "aucune pitié" pour son adversaire. AS évoque un "Messi hors-normes" et "l’une des performances les plus complètes de la MNM", qui a marqué "plus de 85% des buts du PSG cette saison". Sans oublier le premier but de Carlos Soler sous ses nouvelles couleurs et l’entrée de Warren Zaïre-Emery, devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG en Ligue des champions (16 ans et 7 mois).

"Messi a oublié les démons de la saison dernière"

En Catalogne, les médias s’attardent sur la performance XXL de Messi. Sport s’émerveille devant "les deux œuvres d’art" de l’ancien taulier du Barça, auteur d’un superbe doublé. Mundo Deportivo appuie: "Le Maccabi Haïfa était la marionnette d’un Messi qui a oublié les démons de la saison dernière. Il n’y a plus de trace de ce footballeur tourmenté. Son répertoire habituel a refait surface et ça rend tout facile." Le journal catalan rappelle d’ailleurs que la Pulga n’est plus qu’à douze unités du record de buts de Cristiano Ronaldo en C1 (141).

En Angleterre, le carton du PSG passe un peu plus au second plan. "Les géants français se déchaînent au Parc des Princes", observe tout de même le Daily Mail, qui a vu "un trio irrésistible, trop difficile à gérer pour le Maccabi". La BBC rappelle qu’avec son doublé, Messi devient le premier joueur à marquer 80 buts en phase de poules de la Ligue des champions.

"Le talent dévastateur de la MNM"

En Italie, la Gazzetta dello Sport relaie "une soirée de détente totale pour l’équipe de Galtier". "L’ouragan parisien a liquidé le Maccabi grâce ses trois extraterrestres", écrit le journal aux feuillets roses. En Allemagne, Bild titre "PSG-Schützenfest", en référence à une fête populaire outre-Rhin. Aux États-Unis, ESPN applaudit "la démonstration du PSG et le talent dévastateur de la MNM". "Avec 11 buts, Messi égale déjà le total de sa première saison décevante dans la capitale française", note le média américain.

En Argentine, la presse se félicite évidemment de voir le septuple Ballon d’or dans une telle forme. "Le 50e match de Leo avec le PSG était une fête, résume Olé. Il est le chef d’orchestre d’une équipe invaincue sous les ordres de Christophe Galtier. Alors que la Coupe du monde se rapproche, il affiche un très haut niveau." Même enthousiasme pour TyC Sports, qui a vu un "Messi en feu écraser le Maccabi".