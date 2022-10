PSG: un député défend Mbappé, qui fait partie du "patrimoine culturel et économique de notre pays"

Proche du Paris Saint-Germain, le député de la majorité Karl Olive a pesté contre la polémique qui enfle après les révélations du Parisien sur le salaire mirobolant de Kylian Mbappé à Paris.

Depuis 24h, les révélations sur les émoluments de Kylian Mbappé agitent la sphère politique. Tandis que la gauche pousse des cris d’orfraie, fustigeant, à l’instar de Clémentine Autain sur RTL ce mardi matin (LFI-NUPES), "un stade d’indécence d’immoralité qui dépasse l’entendement", l'ancien homme de média Karl Olive, converti depuis à la politique, est lui monté au créneau sur la même antenne pour défendre la présence du prodige de Bondy dans le championnat de France et la politique du PSG à cet égard.

Monet = Mbappé ?

"Ce qui est indécent c’est de balancer des chiffres comme ça à la volée sans qu’ils soient expliqués, a critiqué le député des Yvelines, supporter du club de la capitale depuis sa plus tendre enfance. Kylian Mbappé, ce n’est pas une dépense pour le PSG, ce n’est pas une dépense pour la France. C’est un investissement. Kylian Mbappé, c’est le patrimoine culturel de notre pays, le patrimoine économique de notre pays."

Fils d’un ancien cadre de l’usine Peugeot de Poissy, ville dont il a été le maire pendant huit ans, ville où le PSG installera son futur centre d’entraînement, Karl Olive a insisté sur ce que pourrait rapporter à terme Kylian Mbappé au fisc, en prenant en compte un taux d'imposition de 45 % et 4 % pour la contribution sur les hauts revenus.

Sur le même sujet PSG: Christophe Galtier se prend un tacle gratuit à l'Assemblée nationale

"Kylian Mbappé, c’est 350 millions d’euros qui vont être reversés au fisc, et c’est normal, par rapport au prélèvement de 45%. 350 millions, c’est le plan vélo en France jusqu’en 2025. 350 millions, c’est le prix global du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain qui vient s’installer à Poissy. C’est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c’est deux plans d’action pour la pédiatrie, et ça, ça va bien dans les caisses de l’Etat. Des Kylian Mbappé, il y en a combien dans le monde aujourd’hui ? Hier, je voyais les abrutis écologistes qui ont mis de la purée de pommes de terre sur les Meules de Monet. Le tableau est estimé à 110 millions d’euros. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a qu’un Monet, et il n’y a peut-être qu’un Mbappé."