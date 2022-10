PSG-Maccabi Haïfa: a-t-on assisté au meilleur match de l'histoire de la MNM ?

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont éclaboussé la rencontre de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa de toute leur classe ce mardi soir (7-2). Avec des buts tous plus beaux les uns que les autres et des mouvements collectifs inspirés, le trio de stars a réalisé une performance de haut-vol. La plus aboutie depuis l'arrivée de l'Argentin à l'été 2021 ?

Lundi, à la veille de la réception du Maccabi Haïfa au Parc des Princes, Christophe Galtier expliquait être à la recherche de la meilleure formule pour rendre "heureux" son trio de stars. Au regard de la performance livrée par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ce mardi soir, le technicien parisien a vraisemblablement réussi sa mission.

Lors de la balade du PSG contre le Maccabi Haïfa (7-2), la MNM a affiché un niveau stratosphérique, que seuls des joueurs de cet acabit peuvent offrir. Complicité dans les mouvements, combinaison inspirées, recherches incessantes du partenaire le mieux placé dans la surface… Pendant 78 minutes, jusqu’à la sortie de Kylian Mbappé, le trio a récité son football. Au point que la question de savoir si les trois stars du PSG ont livré leur meilleur match depuis la formation de la MNM mérite d’être posée.

La MNM impliquée dans les sept buts ce mardi soir

Paradoxalement, ce débat intervient à l’issue d’une rencontre au cours de laquelle le PSG a marqué par l'intermédiaire d’un autre joueur que la MNM pour la première fois depuis le début de cette Ligue des champions 2022-2023 (Goldberg contre son camp à la 67e et Soler à la 84e). Mais cette statistique est anecdotique et n’enlève rien à la copie rendue par les trois stars. Au final, chacun des sept buts inscrits par le club de la capitale ce mardi porte le sceau de Lionel Messi (deux buts, deux passes décisives), de Kylian Mbappé (deux buts, deux passes décisives) ou de Neymar (un but, une passe décisive et à l’origine du CSC israélien).

Mais il n’y a pas que les chiffres dans la vie. Contre le Maccabi Haïfa, les trois hommes sont surtout sortis du lot par l’impressionnante facilité avec laquelle ils ont mis la défense adverse à genoux. Les trois Parisiens font partie d’une classe à part, celle des extra-terrestres, et ils ont une nouvelle fois montré qu’ils parlaient le même football tant ils ont réussi à se trouver avec une insolente réussite.

La performances lors du 7-1 à Lille, la seule à pouvoir rivaliser cette saison ?

Depuis le début de l’ère Galtier, la MNM a déjà donné cette impression. À Lille, lors de la gifle 7-1 infligée au LOSC (3e journée de Ligue 1, le 21 août dernier), Messi (un but), Mbappé (trois buts) et Neymar (deux buts, trois passes décisives) avaient déjà étalé toute leur classe. Au stade Pierre-Mauroy, le trio infernal s’était également mis en évidence en affichant une très grande complicité technique qui n'avait jamais pu être enrayée, à l’image de ce mardi soir. Depuis le début de saison, c’est peut-être la performance la plus aboutie avec celle de ce match retour contre le Maccabi Haïfa.

Au cours des autres cartons du PSG version Christophe Galtier (5-0 à Clermont, 3-0 à Nantes et Toulouse), les trois membres du trio infernal n’ont jamais trouvé le chemin des filets tous ensemble le même soir. Depuis le début de la saison, outre ce Lille-PSG en Ligue 1 et cette cinquième journée de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa, Messi, Mbappé et Neymar ont été tous les trois buteurs en même temps qu’à une seule reprise: le 14 septembre dernier lors de la 2e journée de C1 contre… le Maccabi Haïfa (3-1). Ce soir-là, la prestation collective n’avait pas été aussi aboutie, et, même si la MNM aime visiblement beaucoup le parfum d’une rencontre contre le club israélien, ça donne tout de suite beaucoup moins d’ampleur au tableau d’affichage.

En résumé, les trois Parisiens ont livré, à minima, l’une de leurs deux meilleures performances depuis le début de saison. Mais peut-on retrouver la trace d’un tel sentiment de facilité depuis la fracassante arrivée de Messi dans la capitale, à l’été 2021 ? La liste des matchs au cours desquels les trois hommes ont chacun marqué au moins un but en 2021-2022 est vite dressée, tant la première année de La Pulga à Paris a été délicate au niveau de l’acclimatation.

Une nette montée en puissance du trio en fin de saison dernière

En fin de saison dernière, la montée en régime de l’ancien du Barça a tout de même été marquée par deux cartons dans lesquels Messi, Mbappé et Neymar ont trouvé le chemin des filets: le 3 avril contre Lorient (5-1, 30e journée de Ligue 1) et le 6 février à Lille (5-1, 23e journée de Ligue 1).

Mais la prestation la plus aboutie de la MNM sous Mauricio Pochettino a peut-être été à Clermont, le 9 avril dernier (6-1, 31e journée de Ligue 1), au cours d’une soirée où Messi n’a pas fait trembler les filets. Ce soir-là, l’Argentin a régalé Neymar et Mbappé, tous les deux auteurs d’un triplé, avec trois passes décisives.

La MNM contre Clermont le 09/04/2022 © Icon

"C’est dommage que cela n’arrive que maintenant, avait regretté Mbappé au micro de Canal+ après la rencontre. Il y a pas mal de circonstances et d'événements ayant fait que nous avons été retardés, mais nous sentons que nous sommes trois joueurs de qualité." Ce n’est pas la prestation de ce mardi qui va donner tort à l’attaquant parisien.