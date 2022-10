PSG-Maccabi Haïfa: pourquoi ce match au Parc des Princes inquiète autant les autorités

Le PSG accueille le Maccabi Haïfa, ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Dans un contexte particulièrement sensible. Plusieurs milliers de fans israéliens sont attendus au Parc des Princes, pour certains sans billet. Des ultras d'Auteuil pro-Palestine et d’anciens hooligans de Boulogne devraient également être dans le secteur. De quoi redouter des incidents.

La dernière fois qu’un club israélien s’est déplacé au Parc des Princes, la soirée s’est conclue par un drame. Et personne ne l’a oublié. Le 23 novembre 2006, un homme est mort en marge de la défaite du PSG face à l’Hapoël Tel-Aviv (2-4) en Coupe de l’UEFA (ex-Ligue Europa). Julien Quemener, un supporter parisien issu du Kop de Boulogne, a été tué par le tir d’un policier affilié à la RATP qui tentait de protéger un fan français du club israélien. L’incident a eu lieu près du rond-point de la porte de Saint-Cloud. A quelques pas du stade.

Seize ans plus tard, la venue du Maccabi Haïfa, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1) fait ressurgir le souvenir de cette sombre soirée. C’est la première fois qu’une équipe d’Israël se présente dans la capitale depuis ce match endeuillé. De quoi inquiéter les autorités même si le PSG, racheté en 2011 par le Qatar, a énormément changé entre-temps.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Maccabi Haïfa en Ligue des champions

Des supporters israéliens sans billet, d’autres en tribune parisienne

La Direction nationale de lutte contre le hooliganisme à classé cette rencontre à risques niveau 3 sur une échelle de 5. En cause, notamment, l’afflux important de supporters du Maccabi, dont certains ont commencé à faire monter l'ambiance dès lundi dans la ville lumière. Près de 1.650 supporters du club d’Haïfa prendront place dans le parcage visiteurs, dont la jauge a été réduite par la Préfecture de police de Paris (ce qui a fait grincer des dents au nord-ouest d’Israël). Mais plusieurs milliers d’autres se présenteront également aux abords du Parc des Princes sans billet (environ 4.000, selon certaines sources), en arborant possiblement leurs couleurs vertes et blanches.

L’ambassade d’Israël a appelé les supporters du Maccabi à ne pas afficher de drapeaux ou de maillots de leur équipe fétiche hors du parcage visiteurs. Toutefois, rien ne dit que cette recommandation sera suivie. L’achat de billets depuis certaines adresses IP en Israël a été bloqué afin de limiter les déplacements de supporters non encadrés. Mais près de 2.000 fans supplémentaires (ne venant pas d’Israël) sont susceptibles d’avoir acheté des places dans les autres tribunes du stade. Leur isolement au milieu des spectateurs parisiens fait craindre des incidents.

Des membres du CUP pro-Palestine, des anciens de Boulogne désireux d’en découdre

Une perspective renforcée par la présence massive des membres du Collectif Ultras Paris, dont certains soutiennent ouvertement la cause palestinienne. Des étendards aux couleurs panarabes ont régulièrement été aperçus dans le virage Auteuil ces dernières années. Le service de sécurité du Parc a d’ailleurs reçu pour consigne de ne pas laisser entrer de drapeaux palestiniens pour ce match sensible. Les autorités redoutent la réaction du parcage du Maccabi en cas de provocation.

Mais au-delà du CUP, c’est surtout la présence potentielle d’anciens hooligans du Kop de Boulogne qui inquiète. Connus pour leurs idées xénophobes et leur comportement violent, ils pourraient rôder autour du stade dans le but d’en découdre avec les supporters israéliens. Des militants ultra-sionistes, proches de la Ligue de défense juive, sont également attendus dans le 16e arrondissement.

Un dispositif de sécurité renforcé

Dans ce contexte très tendu, le dispositif de sécurité a été renforcé. Près de 1.000 policiers et gendarmes mobiles seront déployés aux abords du Parc des Princes (en plus des 1.400 stadiers à l’intérieur). Les transports en commun du secteur ont également été placés sous haute surveillance, à commencer par la ligne 9 du métro, par laquelle devraient transiter la plupart des supporters du Maccabi.

L’hôtel des joueurs de Barak Bakhar fait aussi l’objet d’une vigilance accrue, tout comme celui de l’équipe U19, qui affrontera le PSG en Youth League dans l’après-midi au Camp des Loges (15h, à suivre en direct commenté sur RMC Sport). Au-delà de ce contexte sécuritaire, ce match de Ligue des champions entre Paris et Haïfa s’annonce décisif dans la course aux 8es de finale. En tête du groupe H et invaincus cette saison, les partenaires de Kylian Mbappé ont besoin d’un résultat favorable pour assurer leur avenir dans la compétition.