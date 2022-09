EN DIRECT - Tottenham-OM, J-1: suivez toutes les infos avant le premier match des Marseillais en Ligue des champions

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a confirmé que son équipe entamait la compétition avec beaucoup d’ambitions. Il en veut pour preuve le recrutement marseillais lors du mercato.

"Notre premier objectif, c’est de se qualifier toutes les saisons en Ligue des champions. C’est un objectif très important pour que le club puisse continuer à grandir et s’améliorer, a clamé le patron olympien. Le deuxième objectif, c’est que, lorsqu’on participe à cette compétition qui est la plus prestigieuse en Europe, il faut être à la hauteur des attentes et de la compétitivité de notre équipe."

>> Lire l'article complet