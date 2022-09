OM: "Être à la hauteur des attentes", Longoria en dit plus sur les ambitions marseillaises en Ligue des champions

A deux jours de démarrer sa campagne européenne sur le terrain de Tottenham (mercredi, 21 heures sur RMC Sport 1), le président de l’OM, Pablo Longoria, a confirmé que son équipe entamait la compétition avec beaucoup d’ambitions. Il en veut pour preuve le recrutement marseillais lors du mercato.

Déjà particulièrement loquace vendredi dernier en conférence de presse, Pablo Longoria s’est encore longuement épanché lundi devant les médias, en marge des présentations officielles des dernières recrues olympiennes, Eric Bailly, Amine Harit et Issa Kaboré. A deux jours de lancer sa campagne de Ligue des champions sur la pelouse de Tottenham, le président marseillais a dressé le tableau de marche de son club pour cette saison européenne.

"Notre premier objectif, c’est de se qualifier toutes les saisons en Ligue des champions. C’est un objectif très important pour que le club puisse continuer à grandir et s’améliorer, a clamé le patron olympien. Le deuxième objectif, c’est que, lorsqu’on participe à cette compétition qui est la plus prestigieuse en Europe, il faut être à la hauteur des attentes et de la compétitivité de notre équipe."

Bailly: "Il y a quelque chose à faire"

Après les Spurs, les Olympiens auront comme adversaires les Allemands de l’Eintracht Francfort et les Portugais du Sporting Lisbonne. Dans une poule dont ils peuvent a priori sortir qualifiés pour les huitièmes de finale. "C’est un groupe ouvert. Pour nous la compétition, c'est match après match. C’est une compétition très stratégique, il faut faire de bonnes prestations à la maison, être compétitif à l’extérieur... Bien sûr qu'on a des ambitions et qu'on espère être très compétitifs."

Dans sa volonté de bien figurer dans la compétition reine, l’OM a recruté des éléments déjà familiers des compétitions européennes comme Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Samuel Gigot, Nuno Tavares, Amine Harit et Eric Bailly.

Ce dernier, débarqué de Manchester United pour apporter son habitude de ce genre de rendez-vous – 9 rencontres de Ligue des champions, 29 de Ligue Europa avec Villarreal puis Manchester –, se méfie de Tottenham, "une équipe avec beaucoup d’expérience" et "un grand attaquant" (Kane). Mais il est persuadé que l’OM a ses chanes. "Avec ce nouveau visage de l’OM, on a quelque chose à faire dans cette compétition. Il faut pouvoir bien débuter contre Tottenham."