FC Séville: après la correction reçue face à Dortmund, Lopetegui évincé

Sur la sellette avant le match de Ligue des champions entre le FC Séville et Dortmund, Julen Lopetegui n'a pas résisté à la lourde défaite de son équipe face au club allemand (1-4). Séville a officialisé son départ quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le FC Séville a licencié son entraîneur Julen Lopetegui après la défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, a annoncé le club dans un communiqué mercredi soir.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Après un début de saison très compliqué, Lopetegui prend la porte

"Lopetegui clôture une étape réussie avec trois magnifiques campagnes au cours desquelles les objectifs ont été plus qu'atteints et une quatrième saison au cours de laquelle, cependant, les résultats n'ont pas été au rendez-vous, le club ne prenant que cinq points sur 21 possibles en Liga", explique-t-on.

Le club va également offrir à son désormais ex-entraîneur la possibilité de faire ses adieux publics dans les installations du club dès jeudi à partir de midi.

Les supporters disent adieu à Julen

Certains supporters ont applaudi le technicien espagnol au stade Ramon Sanchez-Pizjuan mercredi soir, en exprimant leur colère envers la direction du club. En championnat, Séville a sombré à la 17e place de la Liga après une série de mauvais résultats et est en très mauvaise posture en Ligue des champions avec 8 points de retard sur Manchester City et 5 sur le Borussia. Le nom de l'Argentin Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'OM, circule comme possible remplaçant.

De son côté, Julen Lopetegui a livré toute son émotion en conférence de presse. "Ce furent trois années spectaculaires et historiques, nous avons obtenu trois qualifications consécutives pour la Ligue des champions et cette année nous n'avons pas bien commencé. Le président et le vice-président ont pris une décision que je dois accepter. Je dois simplement montrer ma gratitude aux personnes qui m'ont amené ici."