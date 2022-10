Ligue des champions: le doublé de Rabiot, inquiétude pour Fofana, Haaland inarrêtable... l'essentiel de la soirée de mercredi

La troisième journée de Ligue des champions s’est poursuivie et terminée ce mercredi soir. Voici tout ce qu’il y a à retenir de cette soirée européenne.

• Groupe E: Chelsea cartonne l’AC Milan mais perd Wesley Fofana sur blessure

Soirée plus que contrastée pour Wesley Fofana. Auteur de l’ouverture du score à la 24e minute pour Chelsea dans le choc de ce groupe E contre l’AC Milan, le Français a dû céder sa place moins d’un quart d’heure plus tard à cause d’une douleur au genou droit. Déjà absent pendant plusieurs mois la saison dernière en raison d'une fracture du péroné de la jambe gauche, le défenseur est sorti en larmes. Sur le terrain, les Blues peuvent se consoler grâce à la correction infligée au club italien (3-0), avec deux autres buts inscrits par Aubameyang et James en deuxième période.

A l’issue de cette phase aller, c’est le Red Bull Salzbourg qui occupe la première place du groupe à la surprise générale. Avec cinq points, les Autrichiens, vainqueurs du Dinamo Zagreb (1-0), ont une unité d’avance sur Chelsea et le Milan, 2e et 3e.

• Groupe F: le Real Madrid fait le boulot, Nkunku décisif dans la victoire de Leipzig

Carton plein pour le Real Madrid sur cette phase aller. Les coéquipiers de Karim Benzema, qui a enchaîné sa deuxième titularisation après avoir été absent une bonne partie du mois de septembre, ont battu le Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à des réalisations de Rodrygo et Vinicius dans la première demi-heure. Les Ukrainiens sont revenus au score sur un très beau ciseau retourné de Zubkov mais n’ont pas réussi à ramener un point de Bernabeu.

Contre le Celtic Glasgow, le Français Christopher Nkunku a parfaitement mis Leipzig sur orbite en ouvrant le score à la 27e minute, son premier but de la saison sur la scène européenne et sa 9e réalisation toutes compétitions confondues. Au classement, Leipzig se relance et revient à un point du Shakhtar, deuxième.

• Groupe G: Haaland continue son festival, Dortmund corrige Séville

Il est tout simplement inarrêtable. Haaland n'a eu besoin que de sept minutes pour faire plier la défense du FC Copenhague. Finalement auteur d’un doublé peu après la demi-heure de jeu, le Norvégien continue d’affoler les compteurs statistiques et en est désormais à 19 buts en 12 rencontres sous le maillot de City, large vainqueur des Danois (5-0) et auteur d’un carton plein sur cette phase aller.

Dans l’autre rencontre, décisive pour la deuxième place de ce groupe, Dortmund n’a fait qu’une bouchée du FC Séville, corrigé dans son stade (4-1). Avec cinq points d’avance sur son adversaire du soir et le FC Copenhague, le Borussia prend une sérieuse option sur les 8es de finale.

• Groupe H: le PSG accroché à Benfica, la Juventus fait le boulot avec un doublé de Rabiot

Sur la pelouse du Benfica Lisbonne, le PSG a abandonné ses premiers points de la saison en Ligue des champions. Malgré une sublime ouverture du score de Lionel Messi, les Parisiens ont concédé l'égalisation sur un contre son camp de Danilo juste avant le retour des vestiaires. En deuxième période, le club de la capitale a fait le forcing pour reprendre l'avantage mais n'a pas réussi à renverser les Portugais, toujours à hauteur des Parisiens en tête du classement.

Dos au mur dans ce groupe H, avec trois points de retard sur le PSG et le Benfica avant cette journée, la Juventus a fait le job à domicile contre le Maccabi Haïfa (3-1). Adrien Rabiot, auteur d’un doublé, a été l’un des grands artisans de ce succès qui permet aux Italiens de rester en vie. Après trois journées, ils sont à quatre points du PSG et du Benfica.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des champions:

Groupe E

Chelsea-AC Milan 3-0

Salzbourg-Dinamo Zagreb 3-1

Groupe F

Real Madrid-Shakhtar 2-1

Leipzig-Celtic 3-1

Groupe G

City-FC Copenhague 5-0

Séville-Dortmund 1-4

Groupe H

Benfica-PSG 1-1

Juventus-Haïfa 3-1