FC Séville-Lille: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder l’affiche de Ligue des champions

En quête d'un premier succès cette saison, Lille se rend à Séville avec l'espoir de ramener les trois points de son périlleux déplacement en Andalousie, ce mardi (21h) sur RMC Sport 1.

Revigorés par un match plutôt sérieux de leur part en termes d’intensité et de cohérence, même si le résultat final n’a pas répondu à leurs attentes, suscitant de la frustration chez leur entraîneur, les Lillois seraient bien inspirés de transformer l’essai ce mardi soir à Séville, en Ligue des champions. Les Dogues se rendent au stade Sanchez-Pizjuan où ils joueront une partie de leur avenir européen à partir de 21h. Une rencontre à suivre en direct sur RMC Sport 1, mais également sur Canal +.

Gourvennec: "On doit retrouver cette énergie"

Tout autre résultat qu’une victoire sur le terrain des Andalous mettrait en péril les chances de qualification lilloises dans un groupe G homogène, où Salzbourg s’est détaché avec sept points. Troisième de la poule avec deux points seulement, soit une unité de moins que les Espagnols, et autant que Wolfsbourg, quatrième, Lille pourrait faire basculer sa saison européenne du bon côté ce soir. Mais le défi s’annonce immense contre une équipe redoutable, qui réalise pour l’instant un carton plein à domicile en championnat (15 points sur 15 possibles).

"Ce sera un sacré défi, a reconnu Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur du Losc. Séville lâche peu de points à domicile: la saison dernière, ils n'ont été battus que par Dortmund et Chelsea ici (au stade Sanchez-Pizjuan, NDLR). C'est un sacré défi pour nous, on le sait, et le match à Paris (défaite 2-1 dans les derniers instants, NDLR) nous a bien aidés pour préparer ce match-là. On doit retrouver cette énergie, cette capacité à être fort ensemble, à bien défendre ensemble, et être intelligent dans l'utilisation du ballon pour mettre en danger l'adversaire. On doit se baser sur le match de Paris, et rééditer cela, mais en le tenant jusqu'au bout."