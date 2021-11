Séville-Lille: Gourvennec impressionné par la trajectoire de Koundé

Jocelyn Gourvennec va croiser la route de Jules Koundé, qu’il a lancé à Bordeaux, ce mardi lors du match de Ligue des champions entre le FC Séville et Lille (21h, sur RMC Sport). Il ne s’attendait pas à une trajectoire aussi fulgurante du défenseur.

Lille joue son avenir en Ligue des champions ce mardi sur le terrain du FC Séville (21h, sur RMC Sport). Et les attaquants nordistes (sans Burak Yilmaz, forfait) auront la lourde tâche de transpercer la muraille andalouse bâtie autour de Diego Carlos et Jules Koundé, défenseur français bien connu de Jocelyn Gourvennec, le technicien du Losc. Ce dernier l’avait lancé chez les professionnels en janvier 2018 lors de son passage sur le banc de Bordeaux après avoir longtemps temporisé.

Le jeune Koundé avait dû ronger son frein pendant un an en se contentant de séances au contact des pros avant de faire ses débuts sur le terrain. Près de trois ans plus tard, il est devenu incontournable dans la défense sévillane et international français (5 sélections). Une ascension fulgurante qui surprend Gourvennec.

Le fait "qu’il s’impose aussi vite est impressionnant"

"C’est un garçon qui avait besoin de beaucoup s’entraîner, a rappelé le technicien breton, lundi en conférence de presse. Il a fait beaucoup d’entraînements avec nous avant de s’imposer. Quand je l’ai fait débuter, c’était évident, ce qui l’était un peu moins avant. Il y avait aussi de la concurrence dans une équipe qui marchait bien. C’était pour moi l’évidence qu’il allait un jour s’imposer. Qu’il s’impose aussi vite - non pas à Bordeaux, mais ensuite à Séville, puis en équipe de France - c’est plus ce timing assez court qui est impressionnant. Et pas le fait qu’il soit là aujourd’hui, un joueur important de Séville et en équipe de France. Ce n’est pas une surprise parce que le potentiel était là, c’est un garçon très intelligent, très structuré et très mature. Ça fait plaisir de voir que des garçons qu’on a connus à 17 ou 18 ans arrivent à se donner les moyens de jouer à ce niveau-là."

Devenu indiscutable à Bordeaux lors de la saison 2018-2019 (51 matchs, toutes compétitions confondues), Koundé a été transféré contre 25 millions d’euros au FC Séville à l’été 2019. Il a fait l’objet de nombreuses convoitises l’été dernier, notamment de la part de Chelsea, qui a proposé 70 millions d’euros pour le recruter. Mais il est resté à Séville où il est sous contrat jusqu’en 2024.