Football: à l’origine de "la Madjer" avec son créateur

Rabah Madjer, ancien international algérien, est toujours célèbre pour son but légendaire en talonnade inscrit pour le FC Porto lors de la finale de la Coupe des clubs champions 1987. Ce geste porte toujours son nom 35 ans après, même ses variantes.

A 63 ans, Rabah Madjer est un homme encore bien occupé. Installé au Qatar depuis quelques années, l’ancien attaquant algérien partage son temps entre sa famille et ses activités de consultant pour beIN Sports. Mais il reste toujours au cœur de l’actualité pour un geste qui date de 35 ans. Le 27 mai 1987, il avait égalisé pour le FC Porto d’une talonnade en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Une curiosité et une grande nouveauté dans le monde alors conventionnel du football.

Invité dans le podcast After Galaxy sur RMC, l’ancien international algérien se souvient encore très bien de cette action passée à la postérité. "On n’a pas le temps réfléchir, surtout quand vous jouez une finale de Coupe des clubs champions pour la première fois, fait remarquer l'ancien sélectionneur des Fennecs (2017-2018). C’était un match plein, difficile, surtout pour nous parce que c’était la première fois que le FC Porto jouait une finale de C1 et moi aussi. C’est facile à comprendre pour ceux qui jouent au football. Quand tu es dans le cœur de l’action, il y a des gestes qui viennent spontanément. Dans ce cas, j’étais dos au but, les défenseurs se repliaient vite donc, je n’avais pas beaucoup de temps pour faire un contrôle, me retourner et frapper. C’était la meilleure solution."

Depuis, plusieurs joueurs se sont inspirés de son coup de génie et son nom est entré dans le langage commun du football. Même si le geste n’est pas tout à fait semblable à celui d’origine. Mais le principal intéresse ne s’en offusque pas. "Si on veut vraiment être puriste, il (le geste, ndlr) faut que ce soit dos au but, explique-t-il. A chaque fois qu’un joueur marque d’un geste similaire, j’entends "à la Madjer". C’est une immense fierté donc, j’inclus les variantes! Je l’accepte, ça me fait énormément plaisir."

En plus d’avoir marqué l’histoire, son but avait permis au FC Porto, mené depuis la 24e minute (1-0), de recoller au Bayern Munich (79e). Deux minutes plus tard (81e), Madjer s’était mué en passeur décisif pour le Brésilien Juary, auteur du but de la victoire (2-1)… après avoir participé à la réalisation de Madjer.

"Frasco avait fait une passe à Juary qui avait raté son centre, se souvient encore Madjer. Le ballon a changé de trajectoire, je l’ai laissé passer entre les jambes et j’ai marqué. C’était la seule façon de marquer parce qu’il y avait un défenseur du Bayern sur la ligne de but. J’ai pensé à contrôler le ballon mais je ne pense pas que j’aurais marqué."