Football: c’est (déjà) le grand début de la Ligue des champions (et ça se passe en Islande)

La Ligue des champions 2023-2024 débute officiellement ce mardi avec deux affiches comptant pour le tour préliminaire. L’Olympique de Marseille fera de son côté son entrée en lice début août.

Manchester City a soulevé la Coupe aux grandes oreilles il y a un peu plus de deux semaines. Mais il est déjà temps de lancer l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions. La C1 débute officiellement ce mardi avec deux affiches comptant pour le tour préliminaire, et disputées sur la forme d'un mini-tournoi en Islande: Atletic Escaldes (Andorre) - Buducnost Podgorica (Monténégro) et Tre Penne (Saint-Marin) - Breidablik (Islande).

Pour ces quatres équipes, le chemin est encore long avant de voir la phase de poules. Les vainqueurs des deux matchs s'affronteront en effet ce vendredi 30 afin de déterminer la formation qualifiée… pour le premier tour préliminaire des qualifications, où les Irlandais du Shamrock Rovers attendent de pied ferme.

>> Le meilleur de la saison 2023-2024 de la Ligue des champions est à regarder sur RMC Sport

Encore dix matchs pour les équipes engagées dès ce mardi

Les matchs allers et retour du premier tour de qualifications ont lieu les 11/12 juillet et 18/19 juillet. Ensuite, il faudra encore passer par un deuxième tour (25/26 juillet, 1er/2 août), un troisième tour (8/9 août, 15 août) et un barrage (22/23 août, 29/30 août). Pour l’une des quatre équipes engagées à partir de ce mardi, il reste donc 10 matchs avant d'intégrer la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le programme des qualifications à la phase de groupes de Ligue des champions



• 27 juin : demi-finales du tour préliminaire

• 30 juin : finale du tour préliminaire



• 11/12 juillet : premier tour qualificatif, aller

• 18/19 juillet : premier tour qualificatif, retour



• 25/26 juillet : deuxième tour qualificatif, aller

• 1/2 août : deuxième tour qualificatif, retour



• 8/9 août : troisième tour qualificatif, aller

• 15 août : Troisième tour qualificatif, retour



• 22/23 août : barrages, aller

• 29/30 août : barrages, retour



31 août : tirage de la phase de groupes

L’Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1, fera son entrée dans la compétition au troisième tour préliminaire, le week-end du 8-9 août. Les hommes de Marcelino, dont l’arrivée sur la Canebière a été officialisée, auront deux tours (troisième tour + barrages) à passer pour espérer être au rendez-vous de la C1 à l’automne. En cas d’élimination, ils seront reversés en phase de groupes de Ligue Europa.