Ligue des champions: quels adversaires pour le PSG et Lens la saison prochaine ? Les chapeaux se dessinent

La fin des championnats européens permet de se faire une idée un peu plus claire de ce qui peut attendre le PSG et Lens au tirage au sort de la prochaine Ligue des champions. Pour les Sang et Or, ce sera assurément du très lourd.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 n’a lieu que le 31 août prochain. Mais, à près de trois mois de cette échéance, la fin des championnats européens ce week-end permet aux deux qualifiés français, le PSG et Lens, d’avoir une idée un peu plus claire de ce qui les attend.

26 des 32 équipes qui participeront à la phase de groupes sont d’ores et déjà connues. Grâce à son titre de champion de Ligue 1, le PSG est assuré de figurer dans le chapeau 1. Les Parisiens seront aux côtés des autres champions des six premières nations au coefficient UEFA: Manchester City, le Barça, Naples, le Bayern Munich et Benfica.

Grâce à son titre en Ligue Europa, le FC Séville est également tête de série. Le 8e strapontin de ce chapeau 1 sera accordé à l’Inter Milan en cas de victoire des Nerazzurri samedi en finale de Ligue des champions contre City ou au Feyenoord (champion des Pays-Bas) si les Skyblues, déjà assurés d’être dans le pot 1, soulèvent la Coupe aux grandes oreilles.

Lens condamné au chapeau 4

Avec un coefficient UEFA très faible, le RC Lens est déjà certain d’être dans le chapeau 4 en compagnie de l’Union Berlin. En plus des têtes de série du chapeau 1, les Sang et Or devront faire face à un chapeau 2 extrêmement relevé, avec sept des huit équipes déjà connues: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig, FC Porto et Arsenal.

Le chapeau 3 est pour l’instant constitué de Salzbourg, de l’AC Milan, de la Lazio et de l’Etoile Rouge de Belgrade. Quatre autres équipes sont qualifiées mais pas encore fixées: le Chakhtior Donetsk (chapeau 2 ou 3) ainsi que la Real Sociedad, le Celtic Glasgow et Newcastle (3 ou 4).

L’OM, qui devra passer par deux tours de qualification pour espérer être au rendez-vous de cette phase de groupes, sera de son côté reversé dans le chapeau 3 ou 4 en fonction du coefficient UEFA des autres clubs qualifiés après les barrages.

La composition des chapeaux avant le tirage au sort de la Ligue des champions

Chapeau 1

Séville

Manchester City

FC Barcelone

Naples

Bayern Munich

PSG

Benfica

Inter Milan ou Feyenoord

Chapeau 2

Real Madrid

Manchester United

Borussia Dortmund

Atlético de Madrid

Leipzig

Porto

Arsenal

Chapeau 3

RB Salzbourg

AC Milan

Lazio

Etoile Rouge de Belgrade

Chapeau 4

Union Berlin

Lens