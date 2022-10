Francfort – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce mercredi ?

Cette semaine, assistez à la cinquième journée de Ligue des Champions. Marseille se déplace à Francfort pour le match retour. Pour savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Francfort – OM ce mercredi, c’est par ici !

Dernier du groupe D avec 4 points et une seule victoire, l’Eintracht Francfort est dans une position délicate. Toutefois, le match aller face à Marseille s’était terminé en faveur de l’Eintracht (0-1).

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Regardez le match Francfort - OM avec l'offre RMC Sport J'en profite

Cette semaine, Francfort doit renouveler cet exploit pour ne pas être éliminé de la Ligue des Champions. Du côté de l’OM, les joueurs d’Igor Tudor sont seconds, avec 6 points. Les deux victoires consécutives contre le Sporting ont permis de relancer les Phocéens dans la compétition. Pour savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Francfort – OM ce mercredi, c’est par ici !

Regardez le match Francfort – OM à l’occasion de la Ligue des Champions !

La chaîne RMC SPORT 1 diffuse en direct ce mercredi 26 octobre à 21 heures le match Francfort – OM. Vous pouvez suivre 100 % des matchs de la Ligue des Champions en souscrivant dès à présent l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Chaque semaine, les experts RMC Sport vous donnent rendez-vous avant la rencontre pour faire le point sur la compétition. Au programme : résultats et temps forts, mais aussi statistiques et pronostics. Puis, après le match, les journalistes sportifs prennent l’antenne pour analyser les prestations des équipes. Les amateurs de football peuvent aussi regarder la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence sur les chaînes RMC SPORT. Mais ce n’est pas tout ! Les sports de combat sont également à l’honneur. MMA ou boxe, les plus beaux affrontements sont retransmis en direct ! Vous retrouvez les programmes RMC Sport sur l’écran de votre choix.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC Sport + beIN SPORTS

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.