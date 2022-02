Guerre en Ukraine: la Russie de Poutine juge "dommage" la perte de la finale de Ligue des champions

Initialement prévue à Saint-Peterbourg, la finale de la Ligue des champions aura finalement lieu au Stade de France fin mai. Une décision prise ce vendredi par l'UEFA, et pas forcément comprise par le Kremlin et le président de la Fédération russe de football.

Le Kremlin a jugé "dommage" vendredi la décision prise par l'UEFA de transférer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg au Stade de France, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "C'est dommage qu'une telle décision ait été prise", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Saint-Pétersbourg aurait pu fournir les conditions idéales à la tenue d'un tel festival de football", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la Fédération russe de football, Alexandre Dioukov, a estimé que la décision de l'UEFA avait été "dictée par des motifs politiques". "La Fédération russe de football a toujours adhéré au principe selon lequel le sport est en dehors de la politique, et ne peut donc soutenir cette décision" de déplacer la finale de la Ligue des champions, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué de sa fédération. Cela "viole les principes du sport et enfreint les intérêts des joueurs, des entraîneurs et des supporters", a taclé le président de la Fédération russe.

>>> Les dernières infos sur le conflit Ukraine-Russie et le monde du sport

Le Stade de France remplace Saint-Petersbourg

L'UEFA a annoncé vendredi que ce match, le plus prestigieux dans le calendrier annuel du football européen, se jouerait le 28 mai au Stade de France, près de Paris, et non pas à Saint-Pétersbourg comme prévu. L'instance dirigeante du football en Europe, qui a "condamné fermement l'invasion militaire" de l'Ukraine par la Russie, s'était réunie en urgence jeudi.

Autre décision prise par le comité exécutif, l'organisation sur terrain neutre des matches internationaux à domicile des clubs ou sélections ukrainiens et russes, "jusqu'à nouvel ordre".

Cela concerne notamment le Spartak Moscou, en lice en Ligue Europa, ou le match des Espoirs français en Ukraine le 29 mars, mais pas le barrage pour le Mondial 2022 entre la Russie et la Pologne prévu le 24 mars à Moscou, qui dépend de la Fifa.