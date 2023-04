"Il y a 10 ans on regardait ces matchs à la télé": Guardiola rapelle d'où vient Manchester City en Ligue des champions

Un match "presque" à domicile ce mercredi pour Pep Guardiola qui revient sur les pelouses du Bayern sept ans après son dernier match avec le club. Aujourd’hui entraîneur de Manchester City, le Catalan accompagne son équipe qui disputera le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi à 21h. L'occasion de dresser un bilan de la progression du club sur les dix dernières années.

Après le large succès du match aller (3-0), Manchester City veut valider sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions ce mercredi sur le terrain du Bayern (21h sur RMC Sport). Si le club mancunien court toujours après son premier sacre européen malgré les investissements des dirigeants émiratis, Pep Guardiola retient surtout un fait: Manchester City existe désormais sur la scène européenne.

"Au sommet depuis six ans"

"On est au sommet de toutes les compétions depuis six ans, cette semaine, on joue dans trois compétitions différentes, s’est réjoui le technicien catalan en conférence de presse. C’est sympa d’être dans cette position, on arrive dans les échéances importantes depuis plusieurs saisons. Se retrouver dans ces positions de nombreuses fois signifie qu’on est en train d’atteindre un niveau plutôt intéressant pour nous."

En dix ans, Manchester City s'est installé parmi les très sérieux prétendants au titre en Ligue des champions. Une sacrée performance pour Pep Guardiola: "C’est sympa de les défier (les joueurs du Bayern) et de voyager à travers l’Europe pour jouer ce type d’adversaires et d’être ici alors que 10 ans plus tôt, on les regardait à la télévision."

Finale en 2021, demi-finale en 2022... City n'attend plus qu'un chose. Sauf qe dans les mots de Guardiola, l'objectif reste le même: "Essayer de réaliser quelque chose d’incroyable et d’être proche de rejoindre à nouveau les demi-finales." Avancer caché.