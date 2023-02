Incidents au Stade de France: Liverpool charge à nouveau l'UEFA après le rapport indépendant sur la finale face au Real

Quelques heures après la diffusion du rapport indépendant sur les incidents survenus aux abords du Stade de France lors de la dernière finale de Ligue des champions, Liverpool a chargé l'UEFA et salué le blanchiment de ses supporters.

Le finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des champions n'a pas hésité à charger l'UEFA après la publication d'un rapport indépendant concernant les incidents ayant eu lieu à Saint-Denis en marge de la finale. Dans leur communiqué, les Reds en ont profité pour saluer le fait que leurs supporters aient été lavés de tous soupçons concernant une potentielle faute de leur part.

"Le Liverpool FC se félicite du rapport sur le chaos de la finale de l’UEFA Champions League à Paris, qui donne pleinement raison aux fans de Liverpool tout en déclarant que l’UEFA est principalement responsable des défaillances organisationnelles, de l’absence de contrôle ou de surveillance globale de la sûreté et de la sécurité, d’une mauvaise planification et de l’absence de plans d’urgence."

Liverpool espère une prise de conscience de l'UEFA

Le vainqueur de l'édition 2018/2019 met l'UEFA devant le fait accompli et lui demande de prendre en compte ce rapport afin que ce genre d'événement ne se reproduise plus à l'avenir.

"Le Liverpool FC remercie le Groupe d’experts qui a travaillé avec diligence au cours des huit derniers mois pour s’assurer que les faits sont établis et appelle l’UEFA à mettre en œuvre pleinement et de manière transparente les 21 recommandations essentielles pour assurer un passage en toute sécurité à tous les supporters de football à chaque match de l’UEFA."

Ces événements ont ravivé la douleur d'Hillsborough

Déjà meurtri en 1989, Liverpool a craint de l'être à nouveau trois décennies plus tard, lors d'une nouvelle finale. Le désastre d'Hillsborough ayant causé 97 décès était dans toutes les têtes les jours suivant les incidents ayant eu lieu en région parisienne.

"Il est choquant que plus de 30 ans après la catastrophe de Hillsborough, un club et notre groupe de fans soient soumis à des manquements de sécurité aussi fondamentaux qui ont eu un impact si dévastateur sur tant de gens. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est la prise de conscience que pour les familles, les amis et les survivants de Hillsborough, Paris n’a fait qu’exacerber leurs souffrances."

"Nos pensées vont à tous nos fans qui ont souffert à cause de Paris et nous leur rappelons le soutien en santé mentale que nous avons mis en place dans les jours qui ont suivi la catastrophe qu’a été la finale de l’UEFA Champions League à Paris."