Chaos au Stade de France: Liverpool dénonce la fuite du rapport indépendant

Liverpool a regretté la parution dans la presse des conclusions d’un rapport indépendant sur le fiasco de la sécurité lors de la dernière finale de la Ligue des champions au Stade de France perdue contre le Real Madrid (1-0).

La parution dans la presse des conclusions du rapport indépendant sur la finale de la Ligue des champions n’a pas plu à Liverpool. Le club anglais a publié un communiqué acerbe lundi soir après avoir découvert les éléments dans la presse, sans les avoir préalablement reçus. Il se garde donc d’y réagir dans l’attente d’obtenir la version officielle.

"Il est extrêmement décevant qu'un rapport d'une telle importance soit publié de cette manière"

"Il est extrêmement décevant qu'un rapport d'une telle importance pour la vie et la sécurité future des supporters de football, soit divulgué et publié de cette manière, ont pesté les Reds. Cela fait plus de huit mois de travail par le panel indépendant et il est juste et approprié de publier le contenu du rapport à nos partisans de manière appropriée. Nous attendrons de recevoir une copie du rapport et de le digérer soigneusement avant de faire d'autres commentaires."

Lundi, Le Monde a publié un article synthétisant un rapport de 151 pages démontrant de nombreuses failles dans le dispositif de sécurité mis en place avant la finale entre Liverpool et le Real Madrid (0-1), le 28 mai 2022 au Stade de France. "Le groupe a conclu que l'UEFA, en tant que propriétaire de l'événement, porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre", peut-on lire dans ce long rapport. Les pouvoirs publics français sont surtout pointés du doigt dans ce document.

Les propos de Gérald Darmanin, accusant dans un premier temps les supporters de Liverpool, sont dans le viseur tout comme la réaction disproportionnée des services de sécurité. Un rapport gouvernemental français avait déjà pointé des dysfonctionnements policiers et organisationnels. Liverpool ne conteste pas ces faits reprochés mais regrette de ne pas avoir été destinataire de ce rapport avant qu’il ne soit divulgué dans la presse.