Inter-AC Milan: bonne nouvelle pour les Rossoneri, Leao devrait être de la partie

Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, en mauvaise posture avant le match retour (défaite 0-2 à l'aller), a indiqué que l'attaquant portugais jouera la demi-finale retour de Ligue des champions face à l'Inter (mardi, 21h sur RMC Sport 1) s'il participe pleinement à l'entraînement du jour.

L’AC Milan aura fort à faire face à l’Inter pour remonter un handicap de deux buts et entrevoir la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Heureusement pour l’équipe de Stefano Pioli, elle devrait récupérer l’attaquant portugais Rafael Leao qui lui avait terriblement manqué au match aller.

"Leao va mieux, tout comme Krunic et Messias, et ils devraient être disponibles pour la dernière séance d'entraînement d'aujourd'hui. Si tout se passe comme prévu, les trois devraient être de la partie, a expliqué Pioli en conférence de presse à la veille du match qui opposera Rossoneri et Nerazzurri à San Siro (mardi, 21h sur RMC Sport 1). Si Leão participe pleinement à la dernière séance d'entraînement d'aujourd'hui, il jouera."

Touché à l'adducteur gauche contre la Lazio avant le match aller, l’international avait déclaré forfait. Son entraîneur estimait qu’il était plus raisonnable de tout faire pour l’avoir rétabli et en pleine possession de ses moyens au match retour, plutôt que de risquer une plus grave blessure.

L'Inter n'a jamais semblé aussi en forme

Décisif en quart de finale contre Naples, sacré champion de Serie A, Leao est le principal espoir d’une équipe qui a subi une sérieuse déconvenue le week-end dernier face à la Spezia (défaite 0-2). En quatre jours, les coéquipiers du Français Olivier Giroud ont vu s’éloigner l’espoir de disputer une première finale de Ligue des champions depuis 2007, et la possibilité de finir dans les quatre premiers du championnat italien.

Les Rossoneri n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, tandis qu’en face, l’Inter, qualifié pour la finale de la Coupe d’Italie, semble revenir à son meilleur niveau dans le sillage de son attaquant belge Romelu Lukaku, auteur d’un doublé contre Sassuolo (4-2). L'Inter visera mardi une première finale de C1 depuis 2010, année de la dernière Ligue des champions remportée par le football italien.