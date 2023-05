AC Milan-Inter: Pioli "n’a pas aimé l’arbitre"

Battu 2-0 par l’Inter Milan ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions, l’AC Milan a vécu une soirée frustrante. Après la rencontre, Stefano Pioli, le coach des Rossoneri, a notamment déploré un arbitrage à "deux poids, deux mesures".

Stefano Pioli n’a visiblement pas apprécié la prestation de Jesús Gil Manzano au sifflet. Alors que ses hommes ont été sèchement battus par l’Inter Milan ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (0-2), le coach de l’AC Milan a critiqué les décisions de l’arbitre à l'issue de la rencontre.

"Je n'ai pas aimé l'arbitre. Il a eu deux poids, deux mesures, mais je n'entrerai pas dans les détails", a lancé le technicien italien en conférence de presse, sans donner plus d'indications ni mentionner de situation particulière.

Pioli: "On doit y croire"

A l’issue de la rencontre, Pioli a par ailleurs tenu à garder un discours mobilisateur en vue du match retour mardi prochain (21h sur RMC Sport 1). Si les Rossoneri ont deux buts à remonter et qu’ils devront cette fois défier leur rival milanais devant ses supporters, le coach veut y croire.

"Le match s'est compliqué énormément, c'est sûr, en prenant deux buts en douze minutes. C'est devenu difficile d'un point de vue tactique et mental, mais les joueurs ont eu une belle réaction. C'est ce qu'on doit faire au retour, a clamé Pioli au micro de Prime Video. On voulait clairement un autre résultat, mais on doit y croire et on essaiera évidemment de faire mieux au retour."