Ligue des champions: la petite phrase de Simone Inzaghi sur Clément Turpin, l'arbitre de Inter-AC Milan

L'entraîneur de l'Inter a gentiment mis la pression sur l'arbitre français, fortement critiqué par le Bayern Munich au tour précédent, avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre l'AC Milan (mardi à 21h).

Clément Turpin est attendu au tournant en Ligue des champions. Vivement critiqué par le Bayern Munich pour son arbitrage du quart de finale retour contre Manchester City, vilipendé par Igor Tudor en Ligue 1 lors de la 34e journée, le 9 mai dernier, l’arbitre français a été désigné en Ligue des champions pour officier sur le derby milanais entre l’Inter et l’AC Milan mardi soir (21h).

La demi-finale retour devrait se dérouler dans une atmosphère électrique tant l’enjeu d’une qualification pour la finale est crucial pour ces deux équipes qui n’avaient plus été invitées à pareille fête depuis des lustres. Tombeur des Rossoneri (2-0) à l’aller, l’Inter espère capitaliser sur ce précieux avantage pour se hisser en finale, après 13 ans d’absence, en espérant qu’une décision litigieuse ne vienne pas gâcher la fête.

Inzaghi: "Milan a quatre joueurs français dans son effectif..."

"Sur les arbitres, j'ai toujours préféré ne pas parler, sauf en de rares occasions, a déclaré Simone Inzaghi lundi en conférence de presse à la veille de ce match. Si je pense au premier match, il y a eu un épisode, la faute dans la surface de Krunic sur Bastoni, qui aurait dû être évaluée d'une autre manière. Il est probable que le match aurait pris une autre tournure s’il y avait eu 3-0. Quant à l'arbitre de demain soir, des amis m'ont fait remarquer qu'il est français et que Milan a quatre joueurs français dans son effectif... Pas de problème pour nous."

Le message est passé. Clément Turpin sait désormais à quoi s’en tenir. Mais l’arbitre rhodanien a l’habitude de ce genre de rendez-vous sous pression. Il avait arbitré la finale de la dernière Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Ce mardi, il sera accompagné de cinq compatriotes: Nicolas Danos et Benjamin Pages seront ses assistants, tandis que Stéphanie Frappart officiera en tant que quatrième arbitre. Jérôme Brisard et Benoît Millot ont été assignés à l’assistance vidéo.

Interrogé sur la sortie de Simone Inzaghi, Sandro Tonali et Stefano Pioli, joueur et entraîneur de l'AC Milan, n'ont pas souhaité nourrir une éventuelle polémique, bottant en touche. " Il faudrait trouver un arbitre sans nationalité", a toutefois souri le milieu de terrain, après avoir levé les yeux au ciel à l'énoncé de la question.