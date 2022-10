Inter Milan – Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, assistez au choc du groupe C en direct du stade San Siro. L’Inter Milan reçoit Barcelone pour la troisième journée de Champions League. Alors ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Inter Milan – Barcelone !

La deuxième journée de compétition a été compliquée pour Barcelone qui s’est incliné face au Bayern (2-0). Les Catalans sont seconds avec 3 points, tout comme leur adversaire du jour, l’Inter Milan.

D’autre part, l’entraîneur de Barcelone, Xavi, doit se passer de Memphis Depay, Jules Koundé et de Frenkie De Jong pour ce dernier match aller. Du côté italien, l’Inter Milan a subi deux défaites consécutives en Serie A. En plus, Lautaro Martinez, blessé, est incertain. Fragilisés, les Milanais vont devoir réorganiser leur tactique pour tenter de rattraper le Bayern au classement. Alors ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Inter Milan – Barcelone !

Regardez le match Inter Milan – Barcelone à l’occasion de la Ligue des Champions !

Vous pouvez regarder en direct le match Inter Milan – Barcelone ce mardi 4 octobre à 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1. Profitez dès maintenant de tous les matchs de la Ligue des Champions en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport et beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Chaque semaine, vous retrouvez les deux affiches événements en direct ou en replay sur les chaînes RMC SPORT. Les experts et journalistes sportifs RMC Sport vous donnent rendez-vous dans les émissions d’avant et après match pour présenter les rencontres, résumer les temps forts des autres matchs et analyser les prestations des joueurs. Les autres rencontres sont, quant à elles, diffusées sur les chaînes beIN SPORTS. Mais ce n’est pas tout ! RMC Sport diffuse également toute l’année des sports de combat. MMA ou boxe, c’est à vous de choisir.

