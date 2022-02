Inter Milan-Liverpool: A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de Ligue des champions?

Le huitième de finale aller entre l'équipe de Jürgen Klopp et celle de Simone Inzaghi sera diffusé sur RMC Sport. Coup d'envoi à 21h.

Attention choc: l'affrontement entre Liverpool, qui vient de récupérer Salah et Mané, partis disputer la CAN jusqu'à la finale, et l'Inter de Milan promet beaucoup. Les deux clubs pèsent 9 C1 à eux deux, trois pour l'Inter Milan, six pour Liverpool.

Un match à suivre sur RMC Sport 1, coup d'envoi à 21h. Abonnez vous ici pour ne rien manquer des plus gros matchs de Ligue des champions.

Si Liverpool a plutôt bien négocié l'absence de ses deux stars à la CAN et s'accroche à la deuxième place en Premier League, lâché par Manchester City, les Interistes, champions d'Italie en titre, ont lâché la première place de Serie A après une défaite face au rival milanais et un nul à Naples. Autant dire qu'une contre-performance ferait tanguer sérieusement le navire.

Le match sera aussi à suivre à la radio sur l'antenne de RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport, avec bien sûr les buts et les meilleurs moments en vidéo.